O Monte Ibu, na Indonésia, entrou em erupção 1.000 vezes este mês

Uma mulher e uma criança observam cinzas vulcânicas subindo no ar durante a erupção do Monte Ibu, vista da vila de Duono em Halmahera Ocidental, província de Maluku do Norte, em 15 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: AFP

Um vulcão no leste da Indonésia entrou em erupção pelo menos mil vezes este mês, de acordo com um relatório oficial divulgado no domingo, enquanto estão em curso esforços para evacuar milhares de aldeões.

O Monte Ibu, na remota ilha de Halmahera, emitiu uma coluna de fumaça de até 4 quilômetros de altura em uma erupção em 15 de janeiro.

As autoridades indonésias apelaram à evacuação de 3.000 pessoas que vivem em seis aldeias próximas.

Foi uma das 1.079 erupções do vulcão registadas desde 1 de janeiro pela Agência Geológica da Indonésia, enviando colunas de cinzas que atingiram entre 0,3 e 4 quilómetros acima do seu pico, segundo dados da agência.

A última grande erupção ocorreu no domingo às 01h15, horário local. “A cinza era cinza, de intensidade moderada a espessa e se movia para sudoeste. Um estrondo alto foi ouvido até o posto de observação do Monte Ibu”, disse a agência.

Ele acrescentou que o vulcão entrou em erupção 17 vezes só no domingo.

As autoridades locais só conseguiram evacuar 517 residentes até domingo e prometeram persuadir aqueles que permaneceram a permanecerem em abrigos seguros. Muitos recusaram-se a evacuar, argumentando que estavam habituados à situação e que estavam na época da colheita.

“Pode haver considerações económicas, já que muitos residentes estão no meio da colheita. No entanto, continuaremos a educar a comunidade e a incentivá-la a evacuar”, disse Adietya Yuni Nurtono, comandante militar do distrito de Ternate responsável por um abrigo seguro.