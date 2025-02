O motivo do procurador -geral confia nos ativos de 200 mil hectares de Surya Darmadi para o Ministério de Bumno

Yakarta, Viva – O procurador -geral Burhanuddin revelou que seu partido deixaria a propriedade ativa do PT.

Leia também: Pssi e Lib continuam a trazer árbitros estrangeiros, Erick Thahir: para que a qualidade continue a melhorar

A custódia do ativo confiscado da empresa de propriedade de Surya Darmadi foi realizado para que a terra planejada pudesse continuar produzindo lucros para o governo e a comunidade local. Enquanto isso, ele revelou isso enquanto celebrava uma reunião com o ministro do Bumn, Erick Thahir.

“Nós da equipe de pesquisa nos esforçaremos que esse ativo possa ser temporário (operacional). Durante o dia do dia, apresentaremos ao Ministro das Soas”, disse terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Leia também: Não há avaliação, esta é a resposta de Erick Thahir depois que a equipe da Indonésia U-20 falhou miseravelmente na Copa Asiática

 Procurador -geral St. Burhanuddin e ministro do Bumn Erick Thahir Foto: Puspenkum Procurador -Geral

Ele disse que a razão pela qual seu partido abandonou a Terra foi porque o ministério das Sobes era considerado o mais capaz de administrar ativos que pertencem ao grupo Doma Palma. Por esse motivo, ele espera que a gerência possa ser mantida e se beneficie.

Leia também: A equipe nacional da Indonésia afetada pela eficiência orçamentária? Esta é a palavra menpara dito

“Para que esses ativos sejam mantidos e, em particular, o produto não está diminuindo. É claro, o que deve gerar lucros”, afirmou.

O ministro de Bumno, Erick Thahir, disse que o depósito e a administração dos ativos que realizariam seu partido evitariam o término do emprego em massa (PHK) no embaixador do grupo de palmeiras.

“Não saia mais tarde porque isso ocorre problemas, mas finalmente há uma liberação de funcionários. A parte da comunidade é o núcleo de que o plasma não obtém seus direitos”, disse Erick.

Erick disse que a proteção dos ativos trará benefícios ao país e à sociedade. Portanto, o ministério não mudará o desempenho do grupo DOMA Palma da Companhia que está operando, mas apenas impede que o valor dos ativos caia.