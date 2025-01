O motorista e o coordenador italiano do grupo turístico morreram em acidente de trânsito em Cuba

Um grupo de sete turistas italianos morreu num acidente de trânsito em Cienfuegos, Cuba. Duas pessoas morreram: o coordenador italiano e o motorista cubano do microônibus que caiu. A dinâmica do acidente ainda está sob investigação. Os outros passageiros italianos ficaram feridos. O jornal Farnesina informou sobre isso. Desde o primeiro relatório, a Embaixada Italiana em Havana tem prestado assistência aos seus compatriotas em cooperação com a Farnesina. A embaixada mantém contato constante com a equipe médica e a agência de viagens.

“Confirmamos que um grupo de 6 viajantes da Adventures in the World, mais um acompanhante e um guia cubano, se envolveu em um acidente em Cuba. A dinâmica ainda não está clara, mas sabemos que um microônibus colidiu com um caminhão e acabou lá fora. Dois morreram: a nossa coordenadora Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anos, e o seu motorista. Ao contrário do que se diz, também houve dois feridos que foram operados e estão fora de perigo”. Susanna Ceccherini da Avventure nel Mondo disse à ANSA.

Um microônibus com turistas italianos a bordo – segundo relatos da mídia cubana, incluindo o Diario De Cuba – teria saído da estrada em um trecho da estrada nacional perto da aldeia cubana de Aguada de Pasajeros, em Cienfuegos. O acidente ocorreu ontem, quando um microônibus estadual da Transtur bateu na grade de concreto da ponte, no quilômetro 209 da rodovia. Após o impacto – ainda noticiam os meios de comunicação locais – duas das nove pessoas a bordo do veículo morreram instantaneamente, incluindo o motorista cubano e uma pessoa de nacionalidade italiana.

