O motorista viral do carro atingiu um faias palak em cidadãos de Bandung, furiosos

Bandung, vivo – O caso do rato que aborda o motorista do carro ocorreu novamente. O modo usado é variado, do balé à intimidação na estrada.

Recentemente, houve uma ação de tala e abate realizada por um homem na cidade de Bandung, Java Ocidental.

Mencionado acima VIVA Na página do Instagram @dramajol.id na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025, o homem forçou o motorista do carro a dar uma quantia em dinheiro tocando a janela do carro.

No vídeo visto, o homem forçou o motorista do carro a abrir a janela e liderou o carro lentamente.

Sentindo -se ignorado pelo motorista do carro, o homem do usuário seguiu o carro e danificou o carro usando um dispositivo suspeito de que era uma arma do agressor.

Sabe -se que esse incidente ocorreu por um momento, enquanto a luz vermelha para que o motorista do carro não pudesse evitar a ação do valentão, porque havia outro veículo na frente dele.

Então, o motorista do carro escolheu descer e bater no agressor na parte de trás da cabeça. No entanto, os autores ainda podem se levantar e até confrontar outros carros.

Enquanto isso, o motorista do carro sofreu danos nas calhas da água, o corpo do carro do carro e a vista traseira do carro quebrado. Sabe -se que este evento termina pacificamente.

Em relação às ações desenfreadas do abate, o consultor de segurança indonésio, Sony Sumana, sugeriu que cada motorista de carro pudesse enfrentar a situação com calma.

“Face deles deve estar calmo. Feche a janela e não construa uma comunicação que possa terminar em negociações que não estão claras”, disse ele quando entrou em contato VIVAAlgum tempo atrás.

Vendo as ações da matriz em Bandung, muitos cidadãos se sentiram furiosos e disseram que os autores já estavam acostumados a realizar um massacre.

“Em Jogja, eles frequentemente lutam (Thuggers em vídeos) devido ao hábito de beber e beber, surpreso”, disse o cidadão.

“Não será perdido que as pessoas se comportem assim, porque no final é apenas pacífico, não há efeito dissuasor se for punido”, escreveu os usuários da Internet.

“Como há uma ação criminosa claramente pode ser pacífica, mais estranho meu país”, disse um cidadão?