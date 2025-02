O movimento Hare Krishna apresenta dois ‘Satagopams’ de ouro Simhachalam Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swamy Temple

O título ‘Vishwa Guru’ foi conferido ao AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador do Movimento Hare Krishna, pelo Akhil Bharatiya Akhara Parishad (ABAP) no Maha Kumbh Bad, no reconhecimento de seus serviços como um Sanathana Dharmarmar).

O premiado Padma Shri e o presidente do Movimento Hare Krishna Madhu Pandit Dasa apresentaram dois Shatagopams ‘Gold’ Shaatopams a Sri Varaha Lakshmi Narasimha Swami templo em Simhachalam, aqui no domingo, 16 de fevereiro), para se comportar na ocasião. Os ‘Shatagopams’ foram entregues ao Assistente do Templo de Eo N. Ananda Rao na presença do Sacerdote Chefe de Srinivasachary.

Srila Prabhupada foi o único Aharya nos tempos modernos pregados pelas glórias do Senhor em todo o mundo e, portanto, o título ‘Viswa Guru’ para Srila Prabhupada foi o mais adequado, disse Satya Gaura Chandra Dasa, do movimento Hare Krishna. Ele mencionou que Srila Prabhupada também havia introduzido a adoração do Senhor Lord Lakshmi Narasimha em todo o mundo. Os devotos do movimento Hare Krishna em todo o mundo realizam Arati Daily e Sankrtan Lord Narasimha como parte de seu sadhana diário.

Campeonato de Satty Ganda – Van Chandrodaying do Movimento de Ore, GBC), Vrindavan, Uttar Presshe, Happy traduz Lady -Presidas Prince, Visaadamam, que é uma paciência e tem o programa.