O movimento Panchayati Raj está em perigo

A discussão especial no Parlamento sobre o 75º aniversário da Constituição indiana aprovou há muito tempo. Enquanto vários aspectos destacados da constituição e da política abordam os abordagens adotadas por governos anteriores, ouvimos muito pouco sobre um aspecto vital da governança na Índia.

A 73ª Emenda à Constituição, aprovada em 1992, é um dos marcos da viagem da Índia como uma república constitucional, estabelecendo o sistema Panchayati Raj. No entanto, o impulso de aprofundar a governança local na Índia estagnou. As grandes mudanças na tecnologia e na sociedade ameaçam tornar os Panchayats irrelevantes, a menos que estejamos preparados para repensar seu papel. A 73ª emenda iniciou o processo de institucionalização da descentralização na Índia rural. O sistema de três níveis, no nível da cidade, bloco e distrito, com um ciclo regular de eleições locais e uma reserva de 50% para mulheres, castas programadas e tribos programadas, iniciou um movimento que levou a democracia às bases, enfatizando assim a importância de representação e inclusão local na liderança política.

Há um ponto brilhante

As eleições de Panchayati Raj agora estão muito disputadas em muitas partes do país. Houve muitas histórias de sucesso, possivelmente as mais notáveis ​​de que elas são a escala da participação das mulheres na liderança (quase 14 lakh de representantes de mulheres escolhidas). A Constituição também exigiu que as comissões de financiamento estatal recomendassem a quantidade de fundos que deveriam fluir para os governos locais, bem como os mecanismos administrativos para os quais deve ocorrer. Agora, vários programas do setor social são implementados por meio de governos locais, particularmente Gram Panchayats (governo local no nível da vila).

Por que então o movimento Panchayati Raj está com problemas? Existem várias razões, como uma diminuição na participação do público, dependência excessiva de esquemas patrocinados centralmente e politização através do comprometimento de partidos políticos, que são fatores igualmente importantes por trás da diminuição constante de panchayats, mesmo em estados pioneiros, como Kerala

Mas é preciso olhar para os fatores sistêmicos de longo prazo que afetaram a evolução do movimento Panchayati Raj na Índia. Os Panchayats agora operam em um paradigma de desenvolvimento muito diferente quando foram originalmente introduzidos, e agora existe um risco real de que o espírito do movimento Panchayati Raj morra.

Uma diminuição, grandes mudanças

Vejamos quatro mudanças tão ótimas.

Primeiro, a descentralização administrativa estagnou. Para funcionar efetivamente, os governos estaduais devem deduzir o pessoal aos governos locais e atribuir controle administrativo. Da mesma forma, o fluxo de subsídios desencadeados que fluem para os governos locais devem aumentar para melhorar a autonomia na tomada de decisão local. Tendo feito um conjunto inicial de reformas, a sensação de que se tem é que não há impulso. Um relatório de 2022 do ministério de Panchayati Raj mostrou que menos de 20% dos estados transformaram os 29 sujeitos listados no décimo primeiro cronograma da Constituição.

Em segundo lugar, em termos práticos, os panchayats foram forçados a dar autonomia fiscal nos últimos anos. As transferências diretas para Panchayats aumentaram de ₹ 1,45 lakh milhões de rúpias sob a Décima Terceira Comissão de Finanças (2010-15) para ₹ 2,36 lakh crore sob a Comissão Financeira Décima Décima XIX (2021-26). Ao mesmo tempo, houve uma redução significativa nos subsídios concedidos, 85% na Décima Terceira Comissão de Finanças em 60% na Comissão Financeira do Décimo Quinto. Além disso, essas transferências diretas estão sendo usadas pelo governo central para marginalizar os governos estaduais em nome da eficiência, enquanto os subsídios vinculados lhes dão mais controle através dos funcionários do governo central e dos padrões do esquema central.

Terceiro, a razão mais ampla é uma reimaginação do estado de bem -estar social na Índia que enraizou nos últimos anos, uma dependência aberta de partidos políticos nas transferências de dinheiro de vários tons para atrair o eleitorado. E como estes foram entregues principalmente usando a plataforma Jan Dhan-Aadhaar-Mobile (JAM), o papel de Gram Panchayats como intermediários para a seleção de beneficiários ou o reparo de reclamações foi significativamente reduzido. Por exemplo, o esquema de Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan), que desembolsa ₹ 6.000 anualmente para os agricultores, opera através de transferências diretas sem a participação ativa das instituições Panchayati Raj. Embora seja eficiente, esse modelo reduz a responsabilidade local que os panchayats tradicionalmente forneceram.

Quarto, é a rápida urbanização que a Índia viu nas últimas décadas. Em 1990, quase três quartos da Índia viviam em áreas rurais. Isso agora diminuiu para cerca de 60%e está constantemente diminuindo. A tendência constante da urbanização significou que a abordagem política do desenvolvimento mudou para as cidades e vilas da Índia. As reformas municipais, tanto governança quanto de financiamento, são a principal prioridade de hoje.

Maneiras de reviver o sistema

Como se destacou, é evidente que, na última década, a opinião do topo é cada vez mais que os Panchayats tratam simplesmente como instrumentos de entrega da última milha para os esquemas do setor social na Índia rural. Essa visão da governança local não é propícia a um renascimento dos panchayats no país.

Obviamente, a política eleitoral no nível de Panchayat e a representação e o poder resultante da vitória não permitirão que os panchayats murmurem muito em breve. Mas a governança local na Índia rural deve ser revivida em termos substantivos, uma vez que 94 milhões de índios ainda vivem em aldeias. Mais de 45% da população ainda se dedica à agricultura. Índia rural, chame -o de Bharat, se sim, não pode ser esquecido.

Com os avanços da tecnologia, a participação do cidadão no planejamento local, os processos de tomada de decisão e responsabilidade serão aprofundados. Um Panchayati Raj na rede poderia desempenhar um papel vital na adição da divisão rural-urbana, por exemplo, apoiando a migração interna segura e digna e também apoiando os migrantes e suas famílias que são deixadas para trás.

Outra área para a qual o papel dos panchayats poderia se concentrar é desempenhar um papel na possibilidade de conservação da água e a geração de energia renovável em escala. Os Panchayats podem reivindicar seu papel na gestão de recursos imobiliários comuns, trazendo uma combinação de práticas científicas, conhecimento tradicional e finanças públicas. Os panchayats também podem desempenhar um papel fundamental na implementação de programas de gerenciamento de riscos de desastres baseados na comunidade, integrando sistemas de alerta precoce, infraestrutura resistente a desastres e construção de capacidade para os residentes.

Precisamos olhar mais longe e conversar mais com as pessoas. Para restaurar o impulso por trás das reformas da governança local e apoiar o que continua sendo uma proporção significativa da população da Índia que vive em suas aldeias, precisamos adotar uma nova visão para Panchayati Raj na Índia.

Suvojit Chattopadhyay é um profissional de desenvolvimento internacional com experiência na África e Ásia del Sur, e tem um interesse específico em governança descentralizada