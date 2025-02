O orador do estado do Vyacheslav Volodin visita Nova Délhi para discutir a cooperação parlamentar e a parceria estratégica

O presidente do Estado russo Duma Vyacheslav Volodin chegou à Índia para uma visita oficial, entregando a mensagem do presidente Vladimir Putin ao presidente indiano de Murma de Droupadi. Durante a reunião de mais alto nível em Nova Délhi, as autoridades de ambos os lados enfatizaram o poder das conexões entre as duas nações e pediram mais cooperação.

“Fortalecer um envolvimento com a Índia é uma das nossas principais prioridades da política externa”. O presidente do Estado do estado disse, falando em nome do líder russo. Putin deve visitar a Índia no final deste ano no resumo com o primeiro -ministro Narendra Modi. As datas da visita ainda não foram anunciadas publicamente.

Volodin disse que os relacionamentos russos-indianos foram construídos sobre amizade, confiança e respeito. Ele também agradeceu à liderança indiana por seu apoio no meio da atual situação geopolítica. “A Rússia e a Índia compartilham uma parceria estratégica particularmente privilegiada. Isso é amplamente facilitado pelos contatos de ambos os países, “” ele afirmou.

O Presidente do Estado de Duma, que foi chamado por Om Birla, Presidente do Lá Inferior do Parlamento da Índia, realizou reuniões com parlamentares de ambas as casas e enfatizou importantes parlamentos na divulgação de relações entre os dois países.

O presidente indiano encontra a delegação russa em Délhi – revezamento de saudações de Voloda e os melhores votos do chefe do estado de Putinthe Duma State Duma reiterou que o fortalecimento das conexões com o Inid é uma das principais prioridades da Rússia, após entrevistas produtivas do diálogo parlamal. pic.twitter.com/0sldc8xbc6 – rt_india (@rt_india_news) 3 de fevereiro de 2025

Durante a entrevista com Birla, a Volodin afirmou que o diálogo entre a Rússia e a Índia era baseado em respeito mútuo, confiança e não interferência entre si. “O tráfego comercial está crescendo, nossas conexões humanitárias estão ficando mais fortes, mas não devemos parar, devemos tentar criar uma base legislativa dentro da dimensão parlamentar, para que os relacionamentos ainda estejam se desenvolvendo dinamicamente” “ Ele foi citado em um comunicado da embaixada russa na Índia.

Apreciando a delegação russa, Murma disse que essas trocas melhoram sua cooperação, enfatizando o impacto positivo do contato regular entre os melhores funcionários e os líderes.

A moda convidou o líder russo a visitar seu país em sua próxima reunião bilateral durante a cúpula do ano passado, Brics Kazan. A prática de manter o verão anual foi fundada em 2000, quando assinou a declaração de parceria estratégica. Uma década depois, o relacionamento foi elevado ao nível de uma “parceria estratégica especial e privilegiada”.

Leia mais:

Onde há óleo, há uma maneira: as sanções dos EUA podem impedir as exportações russas de petróleo bruto para a Índia?

O presidente russo visitou a Índia pela última vez em dezembro de 2021. Ele foi a última cúpula em Moscou em julho do ano passado. Modi visitou a Rússia pela segunda vez em outubro para participar do BRICS Kazan. Durante sua visita, a moda enfatizou a contribuição russa para promover o multilateralismo, o desenvolvimento sustentável e as reformas da gestão global. Os dois líderes também falaram e examinaram a cooperação de seus países em áreas -chave como política, economia, defesa, energia e troca de pessoas de pessoas.