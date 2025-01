O nascimento de um filhote na África do Sul dá esperança na preservação da espécie (vídeo)

‘Care for the Wild’ centra-se na conservação dos rinocerontes e na proteção da biodiversidade através de esforços rápidos de resgate, reabilitação e processamento

A alegria de nascer de um rinoceronte visitou os cuidados de um santuário de rinocerontes selvagens duas vezes em um mês.

No início desta semana, o Wild Care compartilhou a notícia do nascimento de seu 22º filhote.

“Temos o prazer de anunciar a chegada segura do segundo filhote de Sibe! Uma pequena cria nasceu ontem (terça-feira) à tarde e mãe e filho foram observados de perto pelos nossos monitores rinocerontes “,” Cuide de Wild, ela disse.

Assim como as mães recentes, Sibeva era órfã na juventude. No entanto, ela foi reabilitada e transferida com sucesso.

“Em julho de 2023, ela deu à luz seu primeiro filhote, Cruiser, na área de terapia intensiva e agora deu à luz uma menina!” Exclamou Preocupação com a Natureza.

Reagindo ao nascimento, cuidando do selvagem fundador e CEO Petronel Nieuwoudt disse: “Estamos profundamente humildes e gratos por esta bênção. Uma linda garotinha e outra vida importante de rinoceronte nesta jornada e a visão maior de salvar a espécie da extinção.”

No início deste mês, outro rinoceronte órfão, reabilitado e adulto, Venera, deu à luz seu primeiro filhote na área de terapia intensiva.

Vênus foi resgatada em 2014 depois que pregadores mataram sua mãe.

O corpo é denominado sereno.

Os monitores do Rhino capturaram Vênus com serenidade enquanto o filhote desfrutava de seu primeiro mergulho no riacho.

Com pouco mais de uma semana de vida, Serene já era forte e ágil, andando pela savana com a mãe e brincando na água.

A Care for the Wild disse que os monitores de rinocerontes desempenham um papel importante, não apenas na proteção dos rinocerontes, mas também no monitoramento e registro de observações comportamentais que, de outra forma, poderiam passar despercebidas e marcos importantes desconhecidos.

“Nossos monitores de rinocerontes são pessoas realmente especiais e fazem um trabalho muito importante. Eles nos fornecem uma visão privilegiada e única sobre os relacionamentos, comportamentos e marcos dos bezerros de rinocerontes criados na natureza “,” Nieuwoudt disse.

