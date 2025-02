O navio Vespucci chegou ao porto de Aqaba

O navio Ameriga Vespucci chegou ao porto de Aqaba. Aqui, entre as rotas comerciais e culturais que se encontram, o navio e sua tripulação foram recebidos, o que reflete o valor da cooperação entre os países. Para receber seu embaixador na Itália com Amã Luciano Pezzotti e um console honorário de Aqaba Ali Khater, incluindo o comandante da força naval real da Jordânia e o governador Aqaba.

Porto Giordano é a última parada extra do Mediterrâneo do navio Vespucci, cuja turnê mundial começará após mais de um ano e meia de navegação. Em alguns dias, o navio da Marinha do Canal de Suez vai atravessar e depois parar em Alexandria, no Egito.

