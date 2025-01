O Nintendo Switch 2 será compatível com versões anteriores?

Os fãs se perguntam se o interruptor nintendo 2 vai ser compatível com versões anteriores. Com o quão bloqueadas as gerações de consoles se tornaram nos últimos anos, é uma preocupação compreensível. Felizmente, a Nintendo já confirmou se os jogos antigos do Switch funcionarão no novo Switch 2.

O Switch 2 é compatível com versões anteriores e pode rodar jogos antigos?

Sim, o Nintendo Switch 2 é compatível com versões anteriores e pode jogar jogos antigos.

Durante o “primeiro trailer” do console, foi confirmado que o Switch 2 “joga jogos exclusivos do Nintendo Switch 2, bem como jogos do Nintendo Switch”.

Além disso, o Nintendo Switch 2 foi confirmado para “jogar jogos Nintendo Switch físicos e digitais”.

No entanto, o vídeo revelado também afirma que “certos jogos do Nintendo Switch podem não ser compatíveis ou totalmente compatíveis com o Nintendo Switch 2”.

Embora se espere que a grande maioria dos jogos Switch originais funcionem bem no Switch 2, alguns títulos podem apresentar alguns problemas. Para esses jogos, a Nintendo fornecerá mais informações em seu site “em uma data posterior”.

A compatibilidade com versões anteriores do Nintendo Switch 2 significa que os usuários poderão jogar jogos mais antigos do Switch. Aqueles que construíram um catálogo de jogos Switch originais sem dúvida ficarão aliviados em saber que poderão desfrutar desses títulos na próxima geração.

Como o Switch 2 suporta jogos mais antigos, serão levantadas questões sobre se o hardware novo e mais poderoso oferecerá taxas de quadros melhoradas e outros recursos. Por enquanto nada está confirmado, mas seria ótimo ver melhorias de desempenho em títulos com problemas de FPS. Esperemos que a Nintendo confirme mais informações em breve.

Espere aprender mais sobre o Nintendo Switch 2 e sua compatibilidade com versões anteriores durante a transmissão Direct dedicada em 4 de fevereiro.