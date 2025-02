O nível da água na barragem de Mullaperiyar na quinta -feira ficava a 118,15 pés (o nível máximo permitido é de 142 pés) com entrada zero e uma descarga de 467 cusecs. O nível na barragem de Vaigai era de 63,94 pés (o nível máximo é de 71 pés) com uma entrada de 280 cusecs e uma descarga de 894 cusecs. O armazenamento combinado no crédito Periyar foi de 4.136,81 MCFT.