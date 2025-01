O nível da água na barragem de Mullaperiyar no domingo era de 121,60 pés (o nível máximo permitido é de 142 pés) com uma entrada de 329 cusec e uma descarga de 667 cusecs. O nível na barragem de Vaigai era de 65,16 pés (o nível máximo é de 71 pés) com uma entrada de 419 cusec e uma descarga de 719 cusecs. O armazenamento combinado no crédito Periyar foi de 4.851,11.