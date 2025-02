O novo conselho do Kennedy Center escolhe Trump como seu presidente

O presidente Trump diz que agora é o presidente do Kennedy Center após uma votação em seu conselho mais tarde, em um movimento sem precedentes, ele se nomeou para o cargo.

“É uma grande honra ser presidente do Kennedy Center, especialmente com esta incrível reunião de curadores”. Trump escreveu Sobre a verdade social na quarta -feira.

“Tornamos o Kennedy Center um lugar muito especial e emocionante!” O presidente disse.

Os comentários de Trump ocorreram depois que o Conselho do Kennedy Center escolheu para liderar a excelente instituição de artes cênicas em Washington na quarta -feira.

A eleição de um presidente em exercício ocorreu após uma surpresa anunciar artes e cultura “.

“Em breve anunciaremos uma nova reunião, com um incrível presidente, Donald J. Trump!” Ele disse sexta -feira.

O movimento para se tornar presidente substituiu o filantropo bilionário David Rubenstein. Enquanto o co -fundador da empresa de capital privado Carlyle Group tem vínculos com o ex -presidente Biden, Rubenstein disse anteriormente à ITK: “Eu não apoio nenhum candidato a nenhum momento em nenhum lugar. Não dou dinheiro aos políticos, não importa quem seja quem Eles são eu nunca dei um centavo a alguém para concorrer à presidência dos Estados Unidos.

O Kennedy Center não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da ITK sobre o anúncio de Trump de que ele foi eleito presidente.

Na segunda -feira, Trump disse que aproveitou Richard Grenell, seu enviado para missões especiais, como diretor executivo interino do Kennedy Center.

Nesse mesmo dia, Trump disse: “Nós assumimos o comando do Kennedy Center. Não gostamos do que eles estavam mostrando”.

“Vamos garantir que seja bom e que não acordará. Não há mais acordado neste país “, disse ele.

Online, ele acrescentou: “No ano passado, o Kennedy Center apresentou shows de arrasto especificamente destinados à nossa juventude, isso vai parar”.

Fonte