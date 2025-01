O novo embaixador britânico nos EUA elogia Trump em artigo de opinião

O novo embaixador britânico nos Estados Unidos, Peter Mandelson, elogiou o presidente eleito Trump num novo artigo de opinião e previu que a sua próxima presidência será uma das “mais importantes” dos últimos anos.

“Os aliados da América precisam de ouvir a mensagem que o povo americano enviou e calibrar as suas parcerias para trabalhar com e ao lado dos Estados Unidos para defender os interesses comuns que nos unem”, escreveu Mandelson num artigo de opinião da Fox News. publicado na sexta-feira.

Mandelson, que substituirá Dame Karen Pierce, escreveu que vê três áreas nas quais o Reino Unido e os EUA podem expandir a sua parceria de longo prazo: segurança nacional, crescimento económico e política externa.

“Cinco décadas como político e mais tarde como empresário ensinaram-me a sempre ouvir os seus eleitores e o seu cliente”, escreveu ele no artigo. “As alianças entre nações estrangeiras devem fazer o mesmo. As relações externas devem ouvir estas mensagens e evoluir rapidamente para servir os seus cidadãos. “A aliança atlântica não pode simplesmente desfrutar do seu passado glorioso: deve adaptar-se às novas ameaças e desafios tecnológicos.”

Mandelson, um político do Partido Trabalhista, argumentou que a parceria de segurança nacional EUA-Reino Unido precisa de ser “mais clara sobre como manter o nosso povo seguro”.

“O Reino Unido tem estado na vanguarda ao pressionar os aliados da NATO a aumentarem os seus gastos com a defesa nacional e continuará a defender que os seus parceiros paguem as suas despesas”, disse ele, referindo-se ao dinheiro que as nações europeias gastaram na defesa após a invasão russa de Ucrânia em Fevereiro de 2022. Mas enfatizou que “os americanos têm razão em perguntar se os parceiros da NATO podem fazer mais para reduzir o enorme fardo da América”.

Elogiou a parceria entre os dois aliados de longa data e prosseguiu dizendo que “devemos fazer mais juntos para inventar, desenvolver e industrializar as tecnologias de amanhã”.

Mandelson elogiou Trump por ter “instintos para falar francamente e fazer acordos” que os aliados deveriam ver como uma “oportunidade de trazer pensamento empresarial e urgência para a resolução de uma política externa que precisa de soluções do mundo real”.

Sobre a política externa, Mandelson disse que o Ocidente não deve permitir que o Irão tenha armas nucleares e alertou que o progresso da China no cenário mundial “agora desafia directamente os governos ocidentais e os nossos valores”.

“O governo chinês que observei intensamente nos últimos 20 anos é mais agressivo no exterior e controlador em casa e em muitos setores, e agora desafia diretamente os governos ocidentais e os nossos valores”, escreveu ele.

O novo diplomata disse que nos aliados mais próximos do Reino Unido, os Estados Unidos “encontrarão velhos parceiros abertos a novas formas de lidar com o mundo de hoje, para proteger, enriquecer e criar oportunidades para os americanos e também para os nossos próprios cidadãos”.

