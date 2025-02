Ahmed al-Sharaa disse que o país leva tempo para estabelecer um sistema político e renovar sua infraestrutura

O presidente de transição sírio, Ahmed Al-Shara, anunciou que a eleição não seria realizada por até cinco anos, citando a necessidade de renovar a infraestrutura do país e estabelecer um sistema político funcional.

Al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammad al-Joulani, assumiu o poder em dezembro de 2024, depois que as frações jihadistas lideradas por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), governo Bahar Assad. Assad, que governou a Síria desde 2000, fugiu para a Rússia, onde ele e sua família receberam asilo. As novas autoridades suspenderam a Constituição e anunciaram um período de transição sob liderança do HTS.

Discutindo o lançador de tempo para as eleições em uma entrevista à Siria TV na segunda-feira, Al-Sharaa disse que esse passo no curto prazo não seria viável devido a obstáculos estruturais e logísticos.

“Estimo que o período será entre quatro e cinco anos até a eleição, porque há uma necessidade de enorme infraestrutura, e essa infraestrutura deve ser estabelecida e estabelecida e estabelecida”, “” A Síria TV disse, como a Reuters citou. Ele também afirmou que o governo de transição aderiria às normas internacionais antes que as eleições fossem realizadas.

O novo governo sírio disse anteriormente que criará uma nova constituição e reestruturará instituições estatais. Al-Sharaa disse que será realizada uma conferência nacional para resolver a questão da administração e a formação de um Conselho Legislativo para a oposição. Os líderes do HTS também afirmaram que as frações armadas seriam absorvidas pelas forças de segurança do estado. No entanto, para essas medidas, a linha do tempo não é dada.













A mídia ocidental retratou principalmente al-sharaa como um “Moderadamente” Líder islâmico, opondo -se ao seu reinado com o governo secular de Assad. No entanto, sua formação no comandante jihadista expressou preocupação com a futura liderança da Síria. O HTS emergiu do ramo sírio da Al-Qaeda e permanece sob sanções internacionais.

Agora eles estão trabalhando para remover o HTS de sua lista de compromissos terroristas, com os funcionários supostamente considerados para considerar uma etapa como parte de um esforço para se envolver com a nova liderança síria. Washington não reconheceu oficialmente o governo de Al-Sharaje, mas sinalizou a abertura ao diálogo com os funcionários do HTS em relação à transição política na Síria.

A queda do governo de Assad lançou reações mistas. A Rússia e o Irã, aliados de longa data de Assad, condenaram inicialmente a aquisição, descrevendo -o como um ataque do estado armado por frações extremistas. Enquanto isso, Türkiye e vários estados da baía sinalizam a abertura do engajamento cauteloso com as novas autoridades.

Ainda assim, Moscou manteve a comunicação com a nova liderança síria. O porta -voz Kremlin Dmitry Peskov afirmou que a Rússia “Não posso evitar entrar em contato com aqueles que controlam a situação em campo”. A delegação russa também realizou conversas com as novas autoridades em Damasco no mês passado, expressando vontade de continuar o relacionamento historicamente estável dos dois países.