O novo Suzuki Swift chegará em breve, usando tecnologia cara.

Nova Délhi, Viva – A quarta geração Maruti Suzuki Swift, lançada em maio do ano passado, chegou com uma série de melhorias em comparação com o modelo anterior, mas ainda mantém o rótulo “Swift”.

Este hatchback é comercializado em vários países, incluindo a Europa, embora algumas características disponíveis no exterior não estejam incluídas no mercado indiano.

Uma das características superiores disponíveis na Europa, mas ausente na Índia, são os sistemas avançados de assistência ao motorista. No entanto, a última foto de Espía mostra que a variante rápida na Índia pode em breve estar equipada com tecnologia que geralmente está no carro caro.

 Novos vazamentos Suzuki Swift

Mencionado acima Long Live Automotive de NdtvQuarta -feira, 29 de janeiro de 2025, foi visto que Maruti Suzuki Swift estava sendo testada nas ruas indianas. O modelo comprovado parece ter várias alterações de design que indicam a presença de recursos de erva -doce no veículo.

Swift preso pela câmera neste teste está equipado com revestimento preto. Pequenas alterações são vistas no para -choque traseiro, com um toque de cromo na parte inferior.

Além disso, a presença da câmera no espelho lateral é uma forte pista de que este veículo carregará características de segurança, como a detecção de pontos cegos e assistência na pista.

Curiosamente, o SWIFT testado também possui freios a disco, que geralmente estão disponíveis apenas nos modelos vendidos no Japão. Isso resultou em especulação de que o modelo comprovado poderia ser destinado a exportar mercados para o Japão.

Se a função de erva -doce for realmente aplicada à versão indiana do Swift, é mais provável que aumente o preço deste carro. Portanto, o lançamento de Swift com função de erva -doce na Índia ainda pode exigir tempo.

Atualmente, o Swift vendido na Índia usa um motor de 3,2 litros de 1,2 litro que produz uma potência de 79 cavalos de potência e 112 nm de torque. Este hatchback está disponível em cinco variantes: LXI, VXI, VXI (O), ZXI e ZXI (O), com uma faixa de preço entre Rs 6,49 lakh (cerca de RP125 milhões) e Rs 9,59 lakh (cerca de RP185 milhões).