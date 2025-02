O novo visual de George López em Jennifer Hudson Shows Shows

Comediante e renomado ator George López Ele pegou os fãs de surpresa depois de revelar uma nova aparição durante sua recente aparição no programa Jennifer Hudson. O homem de 63 anos, que ganhou o reconhecimento mundial por retratar uma versão fictícia de si mesmo na comédia do ABC George López, atrairá cortinas em sua carreira em pé com sua próxima final especial e muito católica. Como tal, López se juntou a Hudson em seu programa de entrevistas para promover seu especial de comédia. No entanto, os fãs rapidamente notaram uma mudança drástica em sua aparência enquanto se dirigiam ao conjunto do programa.

George López parece irreconhecível para o show de Jennifer Hudson

Em um Instagram Vídeo compartilhado por O show de Jennifer HudsonA conta oficial, López, é vista dançando onde Hudson estava estacionado nas melodias “Low Rider”. O ator de besouro azul deixou o vestiário com um humor alegre e se juntou a um tesouro da equipe de Hudson enquanto eles dançavam no corredor. A equipe de fundo cantou o tema de abertura de sua comédia de situação inicial, enquanto López se transformou.

No entanto, o aspecto atualizado de George López acabou se tornando o recurso excelente. O artista veterano usava uma aparência resistente, completa com cabelos longos e grisalhos que chegaram ao seu ombro. Como tal, os fãs rapidamente apontaram as modificações na aparência de López.

De acordo com a publicação do Instagram, um usuário elogiou sua nova aparição e escreveu: “Ele quase não o reconheceu com cabelos longos”, acrescentando um emojis de incêndio e coração junto com o comentário. Enquanto isso, o comediante Tony Baker parabenizou o penteado de López, dizendo: “Seu cabelo é bobo”.

Ao falar sobre seu especial de comédia com Jennifer Hudson, George López revelou: “Decidi que seria o último, acho, acho que é muito bom (através do Parada) ”No entanto, ele colocou rumores de sua aposentadoria para descansar, explicando que o deixará assim que completar 50 anos no programa, ou seja, em 2029.

Filmado em setembro de 2024 no Dolby Theatre em Los Angeles, o próximo especial de comédia de George López, muito católico, será lançado em um vídeo privilegiado em 18 de fevereiro.