O número de mortes no festival indiano de Stampede aumentou para 30

A administração local aprimora os esforços para gerenciar as multidões depois que a debandada Cumh é transformada em mortal, enquanto os peregrinos continuam a se reunir

O mortal Stampedo no indiano Mah Kumbh Mela, uma reunião religiosa na cidade de Moyagraj, uma vez a cada 12 anos, apreendeu 30 vidas e feriu 60 pessoas, confirmou na quinta -feira autoridades locais. O governo de Uttar Pradesh, um estado no norte da Índia, onde a maior comunidade religiosa do mundo é realizada, assumiu o controle “Estritamente” Bhakt Security mede e ordenou a investigação judicial à morte.

O Stampede aconteceu na noite de quarta -feira, durante a celebração de Mauni Amavasya (Lua Young), quando uma enorme multidão se reuniu para tornar o santo no ponto de Ganga, Yamuna e Rivers Invisible Sarazwati, que os hindus consideram São. O vice -inspetor geral de polícia do festival Kumbh Maha Kumbh disse à mídia que o incidente ocorreu devido à pressão da multidão, que “Ele rompeu as barricadas e pulou para o outro lado, derrubando aqueles que estavam esperando lá”.

A área foi proclamada uma área sem veículo, e a VVIP (pessoa muito importante) foi cancelada para evitar congestionamentos, informou a mídia local, citando as autoridades. Além disso, as estradas que levam à cavala de cumch foram transformadas em uma rota de uma via para facilitar o movimento suave de milhões de devotos que compareceram ao evento.

O ministro do Secretário de Uttar Pradesh Yogi Adityanaanath ordenou uma investigação judicial para determinar as circunstâncias que levaram a Stampede. “É importante chegar ao fundo como uma tragédia aconteceu”. Ele disse.

Enquanto isso, o caso é agendado pelo Supremo Tribunal, um advogado que procura instruções para reforçar as medidas de segurança no local do Kumbh Mah, conforme relatado por bar e bancada. O requerente solicitou instituições médicas aprimoradas para os devotos e fornecendo informações básicas sobre as diretrizes dos peregrinos de espada Kumbh em diferentes idiomas.

❗️ Amrit Dream continua depois de uma debandada mortal em Mauni Amavasya – o dia dos sagrados rios das asas abaixou o reagido em Trivan Sangama, depois que até 15 pessoas foram mortas durante o estampado em Moyagraj. Esperava -se que 100 milhões de bhakt chegassem na sagrada gangue … https://t.co/ddicojgckpic.twitter.com/pkaw31bppn – rt_india (@rt_india_news) 29 de janeiro de 2025

Os líderes da oposição criticaram as autoridades locais a esse respeito. O líder do Partido do Congresso Nacional da Índia, Rahul Gandhi, atribuiu esta tragédia “Cultura VIP”, o que deveria ser “Casado”, e disse que o governo deveria fazer “Melhores arranjos” Para atender às necessidades “Comumente” Dedicado.

MAHA KUMBH DIP SANTO com tridentes e lanças em um dia favorável estimou que mais de 57 milhões de dedos foram sagrados imersos em Trivan Sangam em Muna Amavasya, de acordo com o Departamento de Informações de Uttar Pradesh. pic.twitter.com/pg5pryqjw – rt_india (@rt_india_news) 30 de janeiro de 2025

O festival começou em 13 de janeiro e atraiu dezenas de milhões de peregrinos de todo o mundo. Até agora, quase 150 milhões de pessoas foram atendidas, incluindo os principais líderes políticos e empresariais indianos, figuras famosas globais, como o cantor -chefe do Coldplay Chris Martin e a namorada Dakota Johnson e uma empresária de bilionário Laurene Powell Jobs, viúva Steve Jobs.