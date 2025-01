O número de mortos aumenta à medida que os incêndios florestais em Los Angeles continuam a se espalhar

(NEXSTAR) – Mais de uma dúzia de pessoas morreram como resultado dos incêndios florestais que ainda assolam Los Angeles. Tripulações – algumas tão longe quanto Texas e México – estão agora se preparando para o retorno de ventos potencialmente fortes à área.

Em uma atualização no sábado, funcionários do Departamento de Médico Legista do Condado de Los Angeles confirmaram cinco novas mortes relacionadas ao incêndio em Eaton. Relatórios Nexstar KTLA. No total, 11 mortes foram ligadas ao incêndio em Eaton, enquanto outras cinco ocorreram como resultado do incêndio em Palisades, elevando o número de mortos para 16.

Entre os mortos estava Victor Shaw, 66 anos, que, segundo seus entes queridos, Ele morreu enquanto defendia uma casa. que estava em sua família há 55 anos.

O incêndio em Eaton começou na terça-feira em meio a ventos com força de furacão perto de Altadena Drive e Midwick Drive, na área de Altadena. Continuou a queimar enquanto o incêndio na paliçada – o mais caro da história de Los Angeles – teve como alvo o densamente povoado Vale de San Fernando no sábado de manhã. Vários outros incêndios eclodiram na região de Los Angeles na semana passada, incluindo o Kenneth, remexer, Pôr do sole Lídia incêndios.

Uma batalha feroz eclodiu no sábado em Mandeville Canyon, lar de Arnold Schwarzenegger e outras celebridades, não muito longe da costa do Pacífico, onde helicópteros jogaram água enquanto o fogo descia colina abaixo. Os bombeiros no terreno usaram mangueiras na tentativa de extinguir as chamas enquanto uma fumaça espessa cobria a encosta coberta de chaparral.

Evacuados devido ao incêndio em Palisades Eles puderam retornar ao que restava de suas casas no sábado. Muitos disseram à KTLA que esperaram até 11 horas pelo acesso, o que em alguns casos durou apenas alguns minutos.

“Ainda estamos um pouco atordoados, na quarta-feira descobrimos que nossa casa pegou fogo”, disse a moradora Debbie Tenenbaum. “Não estivemos lá, queremos ir ver. “Estamos tristes: todas as nossas coisas sumiram.”

Uma pausa nos ventos de Santa Ana que alimentavam as chamas ajudou as tripulações no sábado. O Fogo das Paliçadasque já é um dos desastres naturais mais destrutivos da história de Los Angeles, queimou mais de 23.000 acres e estava 11% contido na noite de sábado. O incêndio em Eaton queimou mais de 14.000 acres e estava com 15% de contenção, de acordo com CalFire.

Contudo, as condições são esperava piorar.

“Fortes ventos de nordeste retornarão a grandes altitudes de sábado à noite para domingo, com rajadas de até 30 milhas por hora e a umidade relativa diminuirá para menos de 20 por cento”, afirmou uma atualização de status do CalFire. “Outro evento de vento em Santa Ana é possível na próxima terça-feira.”

Ele Serviço Meteorológico Nacional ecoou esses sentimentos, prevendo ventos “moderados a localmente fortes” em Santa Ana até pelo menos quarta-feira. As condições climáticas críticas de incêndio continuarão durante esse período, de acordo com o NWS.

Havia temores de que os ventos pudessem mover os incêndios em direção ao Museu J. Paul Getty e à Universidade da Califórnia, em Los Angeles, enquanto novos avisos de evacuação deixavam mais proprietários nervosos.

Num relatório publicado online no sábado à noite, Michael Traum, do Gabinete de Serviços de Emergência da Califórnia, disse que 150 mil pessoas no condado de Los Angeles estavam sob ordens de evacuação e que mais de 700 pessoas se abrigaram em nove abrigos.

Tripulações da Califórnia e de outros nove estados fazem parte da resposta contínua que inclui 1.354 caminhões de bombeiros, 84 aeronaves e mais de 14 mil funcionários, incluindo bombeiros recém-chegados do México, disse ele.

Os incêndios que começaram na terça-feira, ao norte do centro de Los Angeles, queimaram mais de 12.000 estruturas.

Sem causa Foi determinado para os maiores incêndios e as primeiras estimativas indicam que os incêndios florestais podem ser os maiores incêndios no país. mais caro de todos os tempos. Uma estimativa preliminar da AccuWeather coloca os danos e perdas económicas até agora entre 135 mil milhões e 150 mil milhões de dólares.

Em entrevista transmitida no domingo pela NBC, o governador Gavin Newsom disse que os incêndios podem acabar sendo o pior desastre natural da história dos EUA.

“Acho que será apenas em termos dos custos associados, em termos de escala e escopo”, disse ele.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

