O número de mortos em Rajouri chega a 16; As mortes inexplicáveis ​​são profundamente preocupantes, diz Omar.

Mortes misteriosas continuaram em Rajouri, no Vale Pir Panjal, na sexta-feira (17 de janeiro de 2025), quando o número de mortos chegou a 16 e mais três mortes foram relatadas nos últimos três dias. O ministro-chefe da J&K, Omar Abdullah, presidiu uma reunião de alto nível para abordar a “situação alarmante”.

A última vítima, Jatti Begum, 60 anos, esposa de Mohammad Yousuf, sucumbiu 12 horas após sua admissão na Faculdade de Medicina do Governo de Rajouri. Desde 7 de dezembro do ano passado, três grandes ondas de mortes atingiram a aldeia de Badhal, deixando 16 mortos e pelo menos 28 afetados por causas desconhecidas. Todas as mortes foram relatadas em três famílias. Entre os falecidos estão 11 crianças e uma mulher grávida.

Uma Equipe Especial de Investigação (SIT), composta por policiais e especialistas médicos, foi constituída depois que vários centros de testes em todo o país descartaram qualquer propagação da doença entre os mortos encontrados até agora.

O ministro-chefe Abdullah presidiu na sexta-feira uma reunião de alto nível para abordar a situação alarmante na aldeia de Badhal. “A natureza inexplicável destas mortes é profundamente preocupante e o governo está totalmente empenhado em identificar rapidamente a causa subjacente. Implorei a todos os departamentos que colaborassem estreitamente e não poupassem esforços para resolver esta questão urgente”, disse Abdullah.

Ele disse que as equipes do Departamento de Saúde realizaram uma extensa pesquisa de porta em porta com mais de 3.000 residentes na área afetada, “coletando e analisando meticulosamente amostras de água, alimentos e materiais diversos”.

“Apesar dos extensos testes, inclusive para gripe e outros contaminantes potenciais, todos os resultados foram negativos. Nenhuma causa definitiva das mortes foi descoberta”, disse Abdullah.

Ele disse que investigações policiais estão em andamento para determinar a causa dessas mortes trágicas, que foram limitadas a três famílias que residem em um raio de 1,5 quilômetros uma da outra.

O legislador do BJP e líder da oposição na Assembleia J&K, Sunil Sharma, disse que o governo J&K estava mostrando uma atitude irresponsável em relação às mortes misteriosas.

“O Sr. Abdullah deveria ter respondido rapidamente a esta situação desde o primeiro dia, mas preferiu enviar os seus ministros, que também não se preocuparam em visitar Badhal, mas reuniram-se em Kotranka e regressaram, provando que as coisas eram uma lavagem de olhos.” Sharma disse.