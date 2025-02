O objetivo de crescimento econômico de 8 % é eclipsado pela eficiência orçamentária, este é um especialista que disse

Yakarta, vivo – O objetivo do crescimento econômico da Indonésia é de até 8 %, continua sendo uma conversa, especialmente no meio da atual situação econômica do país. Incluindo, com a eficiência do orçamento do governo, que recentemente se tornou uma questão quente.

Leia também: Taufik Hidayat revelou o impacto da eficiência orçamentária no treinamento esportivo nacional

Como é conhecido, de acordo com os dados da Agência Central de Estatística (BPS), o crescimento econômico da Indonésia no quarto trimestre de 2024 foi de 5,02 % ao ano ou ano após ano (ano -ano). Portanto, ao longo de 2024, o crescimento econômico da Indonésia atingiu 5,03 % no ano em ano.

Vendo isso, a Fithra Faisal Hiñiadi, como economista da interface do usuário, revelou que estima -se que o crescimento econômico em 2025 ainda esteja na faixa de 5 %. Embora exista a oportunidade de alcançar um objetivo maior nos próximos anos.

Leia também: O valor direcionado do observador Prabowo sobre a eficiência é claro: não deve haver mais interpretação

“O crescimento econômico em 2025 está estimado não muito longe de 5 %, com uma projeção de cerca de 4,97 %. No entanto, podemos atingir um objetivo maior que a média nos últimos 10 anos se nos concentrarmos no setor de consumo, como a nutricional livre Programas alimentares, bens de alimentação e fortalecimento do setor agrícola “, disse ele em discussão em Yakarta, quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Leia também: O orçamento está podado para 23 bilhões de RP, os membros do Yakarta DPRD só podem ir para o exterior em um ano

Ele revelou que esse crescimento econômico também depende de como o governo atribui um orçamento mais eficiente, incluindo a eficiência orçamentária. Algumas partes argumentam que essa eficiência pode dificultar o crescimento econômico porque os gastos do governo são reduzidos.

No entanto, a Fithra realmente negou isso e enfatizou que o orçamento não foi reduzido, mas retirou -se para um setor mais produtivo. “Por exemplo, o orçamento de artigos de papelaria de escritório de RP44 bilhões (ATK) pode ser transferido para um programa mais produtivo. Isso terá um impacto econômico significativo”, explicou.

Ele disse que o IDEF é estimado, o impacto foi de cerca de 0,2 %, enquanto o cálculo da Fithra atingiu 0,3-0,4 %, o que significa que o crescimento econômico pode aumentar para 5,3 a 5,4 %. “Portanto, um orçamento improdutivo deve ser desviado. Isso não é uma questão de eficiência, mas uma realocação orçamentária”, disse Fithra.

De acordo com isso, Mirah Midadan Fahmid, como membro do RI DPD, declarou que esse objetivo de 8 % poderia ser alcançado, mas requer um tempo e uma base sólidos. “Nos primeiros 1-2 anos, é quase impossível pular diretamente de 5 % para 8 %. Esse é um aumento extraordinário, especialmente com eficiência e outros fatores”, disse ele.

No entanto, ele revelou, apesar da eficiência orçamentária em andamento, as políticas governamentais devem permanecer destinadas a setores produtivos, o que pode promover um crescimento econômico a longo prazo.

“Nos primeiros anos do governo, este é o período fundamental. Devemos ver quais políticas são apropriadas a serem implementadas e quais devem ser reavaliadas. Esse objetivo de 8 % pode ser alcançado no final do período Pak Pabowo em 2029, com Um crescimento gradual de 5 %, talvez 5,5 %, então 6 % e assim por diante “, disse ele.