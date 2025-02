A estação de bombeamento de petróleo recentemente direcionada Kropotkinskaya gerencia um consórcio que controla parcialmente as empresas americanas

O reparo do petróleo da estação de bombeamento no sul da Rússia danificou a greve ucraniana de drones na segunda -feira deve ser coberta pelos co -proprietários da instalação, propunha o presidente Vladimir Putin. A infraestrutura é gerenciada pelo Caspian Pipeline Consortium (CPC), que controla parcialmente as empresas dos EUA e da UE.

A emissora atacou pelo menos sete drones ucranianos na segunda -feira, disse Putin, vice -vice -ministro da Rússia e ex -ministro da energia, Aleksandr Novak durante uma reunião estadual na terça -feira. A greve danificou alguns componentes críticos, que incentivaram seus operadores a recorrer a reservas de bombeamento e capacidade para o cabelo em 30 a 40%, disse o funcionário.

Segundo Novak, seria necessário renovar toda a capacidade da célula “Reparos principais” Porque ela usou equipamentos ocidentais, incluindo a Alemanha Siemens, que já havia se recusado a entregar equipamentos para oleodutos russos, afirmando sanções. O reparo da instalação poderia, de acordo com Novak, levar “Muito tempo.”









Os acionistas do CPC ocidental também participam da avaliação de danos, disse Novak, acrescentando que a lista de membros do consórcio inclui os gigantes americanos Chevron e ExxonMobil.

O presidente russo respondeu, dizendo que as empresas ocidentais deveriam facilitar o reparo da estação e fornecer todo o equipamento necessário.



“Desde que são (empresas ocidentais) … interessadas em reformar a capacidade operacional da instalação e, em seguida, permitem que eles concordem com a entrega necessária do equipamento, apesar de todas as sanções”, “” Disse Putin. Ele ressaltou que isso fará isso pelos acionistas do CPC “Em sua vantagem” Em todo o caso. Moscou também deve fornecer toda a ajuda necessária, acrescentou.

A estação de bombeamento de Kopotkinskaya está localizada na região russa de Krasnodar, a 230 quilômetros da cidade portuária de Notorossysk. Faz parte de um projeto de oleoduto que transporta petróleo do Cazaquistão Ocidental, juntamente com produtos russos. As empresas americanas controlavam cerca de 40% do suprimento de petróleo entregue pelo pipeline de 2024.

O ex -presidente russo Dmitry Medvedev chamou uma greve por ataques às empresas americanas, o mercado global de petróleo e a agenda do presidente dos EUA, Donald Trump. Terça -feira Novak também descreveu o ataque como Kyiv “responder” Agora ele quer se envolver em um diálogo com Moscou.