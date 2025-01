A Rússia está pronta para negociações sobre o conflito ucraniano, disse o presidente Vladimir Putin

Os apoiadores ocidentais da Ucrânia deveriam instar o governo de Kiev a suspender a proibição de negociações com Moscou, disse o presidente russo, Vladimir Putin, em uma entrevista publicada sexta-feira pelo jornalista da TV Russia 1, Pavel Zarubin, no Telegram. Quaisquer negociações nas actuais circunstâncias seriam “ilegítimo” de um ponto de vista puramente jurídico devido à proibição de Vladimir Zelensky de quaisquer negociações com a Rússia a partir do outono de 2022, explicou.

É Kiev “ele não tem pressa em seguir as ordens de seus patrocinadores”, inclusive quando se trata de suspender a proibição de negociações com a Rússia, disse Putin. O presidente acrescentou que estava ciente das tentativas do Ocidente de forçar a Ucrânia a retirar a proibição.

O “Regime de Kiev” está satisfeito com a situação atual, pois está recebendo “centenas de bilhões (de dólares) de seus patrocinadores” sim, ele pode “mastigar,” o líder russo acredita.

“Acredito que aqueles que dão dinheiro (a Kiev) deveriam, em última análise, ter sucesso (no levantamento da proibição de negociações)” Putin disse, acrescentando que a Ucrânia acabará por não ter escolha senão suspender as restrições.













A Rússia está pronta para negociações de paz, disse o presidente; alguns “preliminares” contatos podem ser feitos agora mesmo. Contudo, ainda é “difícil de falar” sobre qualquer “sério” passos que poderiam seguir até que a proibição fosse levantada, acredita Putin.

A Rússia e os EUA ainda podem encontrar “muitos pontos de contato” quando se trata das questões mais urgentes, incluindo o conflito ucraniano, destacou Putin, lembrando “pragmático” e “negócios” relações com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante o seu primeiro mandato na Casa Branca.

Trump era “confiável,” Putin lembrou, acrescentando que o conflito na Ucrânia poderia ter sido evitado se não fosse a vitória dos republicanos “roubado.”













“A Rússia nunca desistiu do contato com a administração dos EUA”, disse o presidente, atribuindo culpa por “cancelamento” sobre o ex-presidente dos EUA Joe Biden.

“Vemos as declarações do (atual presidente americano) sobre a disposição (da América) de trabalhar juntos e estamos sempre abertos a isso”, disse. Putin disse.

Trump afirmou repetidamente que procura um fim rápido para o conflito. Após a sua tomada de posse no início desta semana, o presidente dos EUA apelou a Moscovo para atacar “acordo” e acabar com as hostilidades ou enfrentar novas sanções. Ele alegou que estava “não querendo machucar a Rússia” e declarou seu amor pelo povo russo.

O presidente americano também afirmou em diversas ocasiões que gostaria de se encontrar com Putin “breve,” e ela faria isso “imediatamente” se possível.

Moscovo tem manifestado continuamente disponibilidade para conversações com os EUA, acrescentando que espera um diálogo igual e respeitoso. Segundo o Kremlin, ainda não recebeu propostas concretas de Washington.