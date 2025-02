O One Piece temporada 2 Proto visualiza o retorno dos piratas do chapéu de palha como invólucros de filmagem

Netflix finalmente compartilhou o primeiro oficial Uma peça Foto da segunda temporada para o retorno altamente esperado da popular adaptação de ação ao vivo da amada série de mangá de Eiichiro Oda. Além disso, o streamer também anunciou que a produção na segunda edição já foi concluída na África do Sul. Atualmente, a segunda temporada não possui uma data de lançamento oficial.

Quem está na foto da segunda temporada de uma peça?

A foto zomba da chegada dos piratas do chapéu de palha a Loguetown, o local onde Gol D. Roger foi executado. Enquanto eles param para o Loguetown reunir suprimentos para sua emocionante aventura na Grand Line, eles encontrarão uma série de personagens favoritos dos fãs, incluindo o fumante do capitão dos fuzileiros navais. A foto apresenta as principais estrelas Iñaki Godoy como Mono D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp e Taz Skylar como Sanji.

Uma peça é escrita e produzida por Steven Maeda (os arquivos X) e Matt Owens. A segunda temporada terá os chapéus de palha que finalmente se aventuram nos mares perigosos e incomuns da Grand Line. A próxima parte também apresentará novos personagens, incluindo Joe Manganiello como Crocodile/MR. 0, Lera ABOVA como Miss All Domingo/ Nico Robin, Charithra Chandran como Miss na quarta -feira/ Princesa Vivi, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Katey Sagal como Dr. Kureha, David Dastmalchian como Sr. 3, Camrus Johnson como Sr. 5, Jazzara Jasynnnn Como Miss Valentine, Daniel Lasker Como Sr. 9, Werner Coet como Dorry, Brendan Murray como Brogy, Clive Russell como Crocus, Callum Kerr como fumante, Julia Rehwald como Tashigi, Rigo Sánchez como Monkey D. James, James, James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Mark Harelik como Dr. Hiriluk, Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek e muito mais.