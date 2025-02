O ônibus afundou em um penhasco na Guatemala, 55 pessoas foram mortas

Cidade da Guatemala, Viva – Pelo menos 55 pessoas foram mortas após o ônibus em que estavam viajando em um penhasco e pousaram sob a ponte nos arredores da capital da Guatemala.

Citados pela Associated Press, os investigadores do Ministério Público disseram que 53 órgãos foram encontrados no local e o Hospital San Juan de Dios confirmou que os dois passageiros trazidos para lá também morreram.

O porta -voz do bombeiro local Edwin Villagran disse que o acidente envolvendo vários veículos deixou o ônibus da pista e entrou em um penhasco sob a ponte antes do amanhecer. Além de 55 mortos, também houve outras vítimas que sofreram ferimentos graves.

O infeliz ônibus caiu 35 metros para o rio contaminado com resíduos. O veículo pousou para trás e meio afundado.

O ônibus do Progresso, a nordeste da capital. O porta -voz dos voluntários do fogo, Ocar Sánchez disse que as crianças estavam entre as vítimas.

 Acidente de ônibus na Guatemala, segunda -feira, 10 de fevereiro de 2025

O Presidente Bernardo Arévalo expressou suas condolências e anunciou o Dia Nacional de Lorendo.

https://www.youtube.com/watch?v=kwuca08a2tw