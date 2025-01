O oponente Barito Putera, Persik não foi fortalecido por Ze Valente e Ezra Walian

Kediri, VIVA-Kediri enfrentará Barito Putera na 21ª semana da Liga 1, no Brawijaya Stadium, Kediri, na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025. A equipe apelidou de The White Tiger está analisando a vitória para competir no topo da classificação.

O técnico da Persik, Marcelo Rospide, disse que sua equipe não seria fortalecida por dois jogadores -chave, a saber, Ze Valente e Ezra Walian. Os dois jogadores sofreram uma lesão. No entanto, o Rospide preparou as opções de outros jogadores como substituto.

Além de Ze Valente e Ezra, Yusuf Maulana não fortalecerá os pêssegos devido ao acúmulo de cartas.

“Nós nos concentramos em jogar em casa. Temos certeza de que podemos vencer o jogo”, disse ele em entrevista coletiva antes do jogo, quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

Rospide insistiu ter preparado um substituto que estava pronto para jogar contra o jogo contra Barito Putero. O treinador brasileiro acredita que o substituto terá um impacto positivo.

O Rospide também realizou uma avaliação da partida anterior contra o Malut United. No jogo, Persik engoliu a derrota por 2-1. Algumas notas, como erros em si mesmas, enfatizam os jogadores a não se repetir.

O atacante de Persik, Ramiro Fergonzi, admitiu que a preparação de seus colegas estava em boas condições. Sua equipe realizou uma análise relacionada à força de Laskar Arasari, o apelido de Barito Putera.

Persik está agora na sexta posição da classificação, com um valor de 31 pontos de 20 jogos. É muito provável que o Persik entre nos quatro primeiros, porque é apenas uma diferença de três pontos com as equipes do quinto e quarto lugar e seis pontos com Persebaya em terceiro lugar.