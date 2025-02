O orador da Assembléia de Tamil Nadu destaca os esforços de Stalin para as políticas de bem -estar e educação dos agricultores

O Presidente da Assembléia de Tamil Nadu, M. Appavu, e o Ministro do Bem -Estar Social P. Geetha Jeevan, na função da colocação de pedras da fundação do mercado de vegetais privados em Kovilpatti na quinta -feira. | Crédito da foto: acordo especial

O presidente da Assembléia Legislativa de Tamil Nadu, M. Appavu, disse quinta -feira que o primeiro -ministro MK Stalin vem abordando ativamente as queixas dos agricultores no estado após os degraus do ex -primeiro -ministro M. Karunanidhi.

O orador fez essa declaração durante a cerimônia de colocação de pedras fundamentais para a construção de um mercado de vegetais em Thittankulam, perto de Kovilpatti, organizado pela Associação de Bem -Estar e Bem -Estar dos Mercantes e Agricultores da região de Kovilpatti.

Falando no caso de Appavu destacar o protesto contínuo dos agricultores em Delhi, exigindo um preço justo para seus produtos. Ele acrescentou que era um fato inegável que os agricultores não estavam recebendo preços adequados para seus produtos.

Ele então enfatizou a iniciativa do ex -ministro principal M. Karunanidhi para fornecer eletricidade gratuita aos agricultores pela primeira vez na Índia e acrescentou que cerca de 2,5 lakh dos agricultores recebem uma conexão de eletricidade gratuita, já que o atual governo assumiu o cargo.

Ele também explicou os termos da nova política educacional (NEP) e criticou sua vontade de reter os alunos que falham na classe III, V e VII, os exames que o chamam de injusto. Ele ressaltou que o governo de Tamil Nadu se recusou a aceitar política e, como resultado, o centro manteve ₹ 5.320 milhões de rúpias que deveriam ter sido designadas para educação integrada. Além disso, ₹ 2401 milhões de rúpias que deveriam ser designadas sob o ‘Samagra Shiksha’ também não foram sancionadas pelo governo do sindicato.

“Entre as três línguas mais antigas do mundo, o Tamil é a única linguagem que continua a prosperar. No entanto, não é reconhecido como uma linguagem administrativa na Índia, embora tenha esse status em muitos países estrangeiros. É profundamente triste que alguns governadores hesitem em recitar o hino Tamil Nadu na assembléia ”, disse ele.

O orador acrescentou que, apesar desses desafios, o ministro principal prometeu garantir que todas as necessidades essenciais para o povo de Tamil Nadu fossem atendidas.

O Ministro do Bem -Estar Social e Empoderamento de Mulheres de Tamil Nadu, P. Geetha Jeevan, membros da Associação de Comerciantes e Agricultores, entre outros, estavam presentes.