O orador Johnson escova as preocupações econômicas associadas a ataques de gelo

O orador Mike Johnson (R-La.) Deixa de lado as preocupações econômicas associadas aos ataques que os funcionários da imigração e conformidade aduaneira (ICE) realizaram nos últimos dias, uma vez que os democratas alertam que as deportações maciças podem danificar a economia.

Quando perguntado durante uma conferência de imprensa na segunda -feira, que é realizada durante a aposentadoria do Partido Republicano da Câmara em Trump National Doral, em Miami, se ele estivesse preocupado com o fato de que os ataques do governo Trump teriam conseqüências involuntárias na economia, Johnson respondeu : “Espero que não, não, ele não pense assim.”

O orador se referiu ao czar da fronteira de Trump, Tom Homan, que disse anteriormente que o plano de deportação é “pior primeiro”.

“O que ele quer dizer com isso são criminosos perigosos e violentos, e sabemos quem eles são, você já os viu ser arredondados e deportados, essa é a primeira e a primeira prioridade do governo federal”, disse Johnson. “O resto se desenvolverá.”

“Todas as pessoas que estão sendo alinhadas têm uma mente muito sóbria sobre isso. Eles são muito claros sobre o que é necessário, o que o povo americano exige e merece e, francamente, eles votaram nas eleições ”, acrescentou. “Eles deram ao presidente Donald Trump um mandato para resolver esse problema, e não importa onde o país disse, a fronteira classificou os melhores problemas em todos os lugares, em todos os lugares, afirma azul, estado vermelho, em todos os lugares. E assim eles nos têm, eles têm o governo e o Congresso, no caso, para apoiar, controlar essa situação, e é isso que acontecerá.

“Acho que todo mundo pode respirar profundamente, deixe isso se desenvolver”, acrescentou.

“Vamos restaurar a lei e a ordem a qualquer custo, e acho que devemos às pessoas”, acrescentou. “É algo muito, muito simples.”

Os comentários chegam dias após o nascente que o governo Trump começou a deportações em várias grandes cidades, incluindo Chicago, Los Angeles, Phoenix, San Diego, Denver, Miami e Atlanta. Os movimentos cumprem a promessa da campanha de Trump de deportações em massa.

Os democratas criticaram o esforço do governo, com muitos avisos de que as deportações poderiam ter um impacto adverso na economia, especialmente no nível local. Em dezembro, os democratas do Comitê Econômico Congresso do Congresso (JEC) publicaram um relatório que dizia que as deportações em massa de Trump ameaçariam prejudicar a economia dos Estados Unidos, reduziria o crescimento e a força de trabalho e aumentaria a inflação.

O relatório diz que a deportação de 8,3 milhões de imigrantes no país diminuiria ilegalmente o PIB em 7,4 % e reduziria o emprego em sete por cento até 2028.

No sábado, o representante Adriano Espaillat (DN.Y.), presidente do Hispanic Caucus do Congresso, escreveu em comunicado que os ataques “semearão o medo, interrompem as famílias, desestabilizam as economias locais e minam a confiança pública”.

“Os recentes ataques do gelo que ocorrem nas cidades de todo o país são profundamente preocupantes e destacam a necessidade urgente de uma reforma migratória que prioriza a dignidade e o devido processo”, acrescentou. “Essas incursões injustificadas não apenas foram endereçadas a pessoas que trabalham, mas, assustadoramente, também atacaram injustamente cidadãos e veteranos americanos”.

Johnson também foi pressionado na perspectiva de que os americanos pagam mais pelos bens sob o governo Trump, já que o presidente ameaça impor tarifas a vários países. Johnson disse que não faria previsões sobre o uso das taxas e os impactos que eles poderiam ter.

“Não preverei o resultado de, em primeiro lugar, que tarifas serão promulgadas e como os preços afetarão, teremos que ver”, disse Johnson. “Acho que você está vendo uma abordagem medida pelo presidente. As tarifas farão claramente parte da agenda política da Casa Branca. Tudo isso diz que será no ramo executivo e não no ramo legislativo, para que eles tenham autoridade unilateral sobre ele.

“Mas acho que será sábio como é”, acrescentou. “Acho que você não vê tarifas em todas as áreas e, você sabe, países inteiros ou indústrias inteiras. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que ele vai lidar com a injustiça que vemos no cenário mundial.

Johnson continuou dizendo que os Estados Unidos estão cheios de “defensores do livre comércio”.

“Mas como o presidente costuma nos lembrar de todos, tem que ser um comércio livre e justo, e simplesmente não temos isso com algumas pessoas, aliados e adversários em todo o mundo”, acrescentou. “Então, o presidente Trump será o grande equalizador nisso e estamos ansiosos por isso”.

