O orçamento aumentará o surgimento da Índia aspiracional: o capitão Brijesh Chowta

Dakshina Kannada Membro do Parlamento Capitán Brijesh Chowta em Mangaluru no sábado | Crédito da foto: HS Manjunath

O membro de Dakshina Kannada do capitão do Parlamento Brijesh Chowta no sábado, 1º de fevereiro, descreveu o orçamento da União de 2025 como um compassivo e compassivo que aumentará as aspirações, capacitará os sonhos e tornará Bharat ainda mais propício ao crescimento.

O capitão Chowta, em comunicado, disse que o orçamento aumentaria o aumento da Índia aspiracional, com uma série de medidas anunciadas para ajudar a facilitar a vida, promover o empreendedorismo e incentivar o investimento. “Venha de uma casa de classe média que representa uma cidade da cidade 2, agradeço ao nosso governo liderado pelo primeiro -ministro Narendra Modi por esse facilitador de um orçamento”.

Ele disse que a parte mais aplaudida do orçamento, que trouxe um sorriso nos rostos de Bharat, estava aumentando a laje de impostos nula para ₹ 12 lakh. . “Nosso governo sempre apoiou a classe média e suas aspirações e reconheceu sua contribuição para a construção da nação”, acrescentou.

O capitão Chowta disse que, para uma casa de classe média, uma economia de ₹ 80.000 impostos por pessoa pode ter um grande impacto. A medida também garantiria que o dinheiro flua para a economia como um maior poder de consumo, capital de investimento e um melhor padrão de vida.

O deputado disse que o orçamento oferece muitas rotas a serem exploradas para o desenvolvimento do ponto de vista de Mangaluru, incluindo a restituição de sua posição no panorama de construção naval do país. “Estou interessado em monitorar e garantir os benefícios oferecidos aos grupos de construção naval e ao fundo de desenvolvimento marítimo que será configurado com um corpus de ₹ 25.000 milhões de rúpias”.

O capitão Chowta disse que a MSME e as novas empresas da região podem se beneficiar de anúncios orçamentários para o setor. Uma estrutura nacional para promover centros de capacidade global em níveis emergentes de nível 2 foi uma ótima notícia, já que eu já havia escrito para o Ministro das Finanças da União Nirmala Sitharaman em busca de um CCG em Mangaluru.

O parlamentar instou o governo do estado a aproveitar ao máximo os empréstimos livres de juros de ₹ 1,5 lakh sem interesse em 50 anos aos estados pelo desenvolvimento da infraestrutura. Ele procuraria a oferta para aproveitar os fundos necessários para o desenvolvimento da infraestrutura da região.

O orçamento também era um verdadeiro e compassivo, que fornece centros de atendimento ao câncer em todos os hospitais distritais para os medicamentos mais baratos dos câncer para cartões de crédito vinculados à UPI para vendedores ambulantes, a empréstimos para mulheres e empresários SC/ST, para isentar os medicamentos para salvar vidas e medicamentos básicos, desde os conceitos de ruas, desde os conceitos de ruas, até empréstimos para mulheres e empreendedores SC/ST, até isentar medicamentos para salvar vidas e medicamentos básicos, dos conceitos básicos, dos conceitos de ruas, a empréstimos para empréstimos para empréstimos para empréstimos para empréstimos para empréstimos para Mulheres e empreendedores da SC/ST, até isentar medicamentos e medicamentos básicos do dever da vida, entre outros.