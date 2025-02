O orçamento da União ignora a súplica de Kerala para o apoio no meio dos crescentes conflitos da vida humana-wildlife

O orçamento do sindicato não oferece consolo para Kerala que vem lidando com conflitos de vida humana da vida humana em recursos graves.

O Departamento Florestal apresentou recentemente um memorando ao centro solicitando um pacote especial de rúpias de ₹ 620 milhões para abordar a crescente crise. A ausência de apoio orçamentário adequado também pode dificultar ainda mais os esforços para fornecer compensação às vítimas de conflitos, e o estado deve assumir uma parte importante da carga financeira.

Dois meses atrás, o ministro florestal de Kerala, Ak Saseendran, levantou a questão durante uma reunião com o Ministro da União do Meio Ambiente, Florestas e Bhupender, Bhupender, Yadav, enfatizando a necessidade de assistência financeira especial para implementar um projeto um projeto que visa a administração de conflitos da vida humana.

Ele ganhou urgência

A demanda ganhou urgência nos últimos meses, uma vez que o estado teve um aumento nas incursões da vida selvagem nos assentamentos humanos, o que causou vítimas trágicas. Apenas uma semana atrás, uma mulher tribal foi morta por um tigre em Wayanad, causando protestos generalizados. Após o incidente, o governo renovou seu apelo à assistência central, caminhando por sua demanda ₹ 1.000 milhões de rúpias antes do orçamento do sindicato.

Ao expressar a decepção pela indiferença percebida do Centro às necessidades do Estado, Sasendran criticou a falta de reconhecimento pela seriedade do problema. “É desencorajador que o governo da União não reconheça a urgência de ajudar os estados que lutam com os conflitos da vida humana”, disse ele.

“Apesar dessa apatia, não podemos ignorar a situação crescente, embora nossos esforços possam ser prejudicados pela dependência dos recursos financeiros limitados de nosso estado”.

Ele esperava que o estado pudesse aproveitar os esquemas específicos de conservação florestal e a gestão da vida selvagem para obter sua ajuda.

Plano diretor

O Plano Diretor de 620 milhões proposto pelo Departamento Florestal prioriza a infraestrutura e o desenvolvimento de recursos humanos. Isso inclui a criação de equipamentos de resposta rápida, unidades de gerenciamento de conflitos, centros de resgate de animais e a instalação de barreiras físicas, como cercas de energia solar, biofiências e trincheiras de elefantes. Um estudo do departamento identificou 1.004 áreas propensas a conflitos.

Fontes oficiais apontaram que o governo do estado solicitou uma alocação de rúpias de ₹ 10 milhões para o desembolso da compensação entre vítimas de conflito. Em 2023-24, foram atribuídos ₹ 21,79 milhões de rúpias e o estado cobriu uma parte significativa dos custos.