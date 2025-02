O orçamento da União prioriza o crescimento de Andhra Pradesh: o ministro Ram Mohan Naidu

O orçamento do orçamento, projetado com a visão de um ‘Viksit Bharat’ até 2047, estabelece uma base sólida para o desenvolvimento econômico de Andhra Pradesh, disse que o Ministro da União da Aviação Civil Kinjarapu Ram Mohan Naidu. Eu estava conversando em uma reunião de imprensa organizada pelo distrito distrital de Bharatiya Janata (BJP) de Guntur na terça -feira.

Destacando a ênfase do orçamento no bem -estar e no crescimento econômico, o líder do Partido Telugu Desam (TDP) disse: “Esse orçamento está alinhado com as aspirações de 140 índios crore. Priorize agricultores, jovens, mulheres e pequenas empresas, garantindo o desenvolvimento inclusivo.

Ele acrescentou que o governo liderado por Narendra Modi tomou decisões ousadas para melhorar a infraestrutura, agricultura, MSME, educação e assistência médica.

Ram Mohan Naidu disse que o centro aumentou significativamente as alocações orçamentárias para Andhra Pradesh, marcando um desvio de negligência passada. Ele ressaltou que ₹ 15.000 milhões de rúpias foram alocadas para o projeto Polavaram, que não viu o progresso no governo anterior do YSRCP. O ministro também anunciou um orçamento especial de ₹ 15.000 milhões de rúpias para o desenvolvimento de Amaravati, incluindo fundos de infraestrutura por meio de habitação e Urban Development Corporation Limited.

O ministro criticou o governo anterior por má gestão de esquemas centrais, como a Missão Jal Jeevan, o que levou a uma perda de ₹ 15.000 pelo estado. No entanto, respondendo ao primeiro -ministro N. Chandrababu Naidu, o centro estendeu o projeto por mais um ano para garantir o acesso limpo à água potável.

O orçamento fornece ₹ 10,4 bilhões de rúpias para reviver a planta de aço Visakhapatnam, evitando sua privatização. Além disso, o trabalho na zona ferroviária de Visakhapatnam há muito aguardada começou, satisfazendo uma grande demanda por North Andhra. O setor da aviação se beneficiará da extensão do esquema UDAN, com 120 novos aeroportos planejados em toda a Índia, melhorando a conectividade para cidades menores.

Reformas fiscais

Um alívio significativo para a classe média é a nova isenção do imposto de renda para lucros de até ₹ 12 lakh, beneficiando mais de 1 crore assalariado. “Apesar de uma perda de renda de ₹ 1 lakh crore, o centro priorizou o bem -estar público dos impostos“ Ram Mohan Naidu disse.

Ele também enfatizou o aumento econômico global na Índia, afirmando: “Agora somos a quinta maior economia, atraindo investimentos internacionais devido à liderança de Modi”.

Vários líderes do BJP e aliados, incluindo Jupudi Rangeroju, o presidente do Cherukuri Trupati Rao e Mlas Galla Madhavi, Nasir Ahmed e Dhulipalla Narendra chegaram ao evento.