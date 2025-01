O orçamento de despesas de Prabowo foi cortado em IDR 360 trilhões, explica o Ministério das Finanças

Jacarta – O Presidente Prabowo Subianto cortou o Orçamento de Receitas e Despesas do Estado (APBN) e o Orçamento de Receitas e Despesas Regionais (APBD) para o ano fiscal de 2025 em 306,69 biliões de IDR. Isto é afirmado na Instrução Presidencial (Inpres) Número 1 de 2025.

Leia também: Presidente Prabowo voa para a Índia e cumpre convite para o 76º Dia da República da Índia

O Chefe do Gabinete de Serviços de Informação e Comunicação do Ministério das Finanças, Deni Surjantoro, explicou que este corte orçamental está em linha com a orientação do Presidente Prabowo de que o Orçamento Orçamental seja disciplinado, prudente e focado. Essa também é a expectativa do governo para enfrentar os desafios futuros.

“O objetivo de otimizar este orçamento é também apoiar programas governamentais para melhorar o bem-estar das pessoas. Isto inclui a implementação de subsídios e assistência social para torná-los mais direcionados e justos”, disse Deni à equipa de imprensa, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Leia também: Para acelerar a formação de Danantara, Prabowo deve intervir diretamente.

Deni disse que, para esta fase de cortes orçamentais, cada Ministério da Instituição (K/L) identificou primeiro o seu plano de eficiência de gastos.

Depois disso, o K/L submete o plano de eficiência ao DPR para obter aprovação para a revisão orçamental sob a forma de bloco orçamental. Em seguida, envie-o ao Ministério das Finanças até 14 de fevereiro de 2024.

Leia também: Prabowo pede aos chefes regionais que reduzam as viagens oficiais em 50%, incluindo eventos cerimoniais

 O presidente indonésio, Prabowo Subianto, enquanto preside uma sessão plenária de gabinete no complexo do palácio presidencial, no centro de Jacarta, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 (fonte: captura de tela do Secretariado Presidencial no YouTube)

“Portanto, o passo é primeiro bloquear o orçamento e depois determinar para qual programa ele será usado. Assim, o orçamento não é transferido imediatamente”, explicou.

Anteriormente, o presidente Prabowo Subianto cortou o APBN e o APBD de 2025 para serem mais económicos em 306,69 biliões de rupias. A emissão da Instrução Presidencial 1/2025 é dirigida aos ministros do Gabinete Vermelho e Branco, comandante do TNI, chefe da Polícia Nacional, Procurador-Geral da República, chefes de instituições governamentais não ministeriais, chefes de secretariado de instituições do Estado, governadores e regentes. ou prefeitos.

“A eficiência do orçamento do Estado para o ano fiscal de 2025 é de 306,69 biliões de IDR”, citada na Instrução Presidencial emitida pelo Presidente Prabowo, quinta-feira, 23 de Janeiro de 2025.

As poupanças foram realizadas através da revisão dos respetivos orçamentos de despesas em ministérios/agências (K/L) no valor de 256,1 biliões de IDR e de fundos de transferência para as regiões (TKD) de 50,59 biliões de IDR.

Entretanto, o Presidente Prabowo também instruiu todos os ministros e chefes de instituições a identificarem planos de eficiência para as despesas K/L de acordo com os montantes definidos pelo Ministro das Finanças.

A identificação do plano de eficiência inclui despesas operacionais e não operacionais que consistem, no mínimo, em despesas operacionais de escritório, despesas de manutenção, viagens oficiais, assistência governamental, desenvolvimento de infraestrutura, bem como aquisição de equipamentos e máquinas.

 Edifício do Ministério das Finanças da República da Indonésia.

Na Instrução Presidencial, todos os ministros do Gabinete Vermelho e Branco foram convidados a apresentar os resultados da identificação dos planos de eficiência orçamental aos parceiros da Comissão da Câmara dos Representantes da Indonésia (DPR) para aprovação. Uma vez aprovados, eles deverão apresentar um relatório ao Ministro das Finanças, Sri Mulyani, até 14 de fevereiro de 2025.

“O Ministro das Finanças deve rever os orçamentos dos Ministérios/Agências, bloqueando o orçamento e incluindo-o nas notas da página do IVA da Lista de Execução Orçamental (DIPA)”, escreveu o quinto parecer, ponto c.

Entretanto, os chefes regionais foram solicitados a ajustar o APBD de 2025. Isto deveu-se ao corte de fundos TKD no valor de 50,59 biliões de rúpias.