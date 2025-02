O orçamento de Tamil Nadu será apresentado em 14 de março

O governo de Tamil Nadu apresentaria seu orçamento para 2025-26 na Assembléia Legislativa em 14 de março, na sexta-feira, disse o presidente M. Appavu na terça-feira (18 de fevereiro de 2025).

O Ministro das Finanças, Thangam Thenarasu, apresentaria o orçamento às 9h30 no salão da Assembléia do Complexo Secretário da Assembléia, no campus de Fort St. George, em Chennai.

Mais tarde naquele dia, o Comitê Consultivo de Negócios da Câmara se reuniria e decidiria sobre a duração da sessão, disse Appavu, durante uma interação com jornalistas em sua câmera. O governo do estado também apresentaria o orçamento agrícola até 2025-26 em 15 de março de sábado.

O VC Chandhirakumar da DMK entraria na casa mais uma vez como o MLA representando o distrito eleitoral (leste). O Sr. Chandhirakumar representou o mesmo assento que o candidato do DMDK em 2011.

A suposta falta de alocação de fundos ou um projeto importante para Tamil Nadu no orçamento da União até 2025-26 pode ser uma discussão na Câmara. É provável que os sentimentos dos partidos políticos sobre a política educacional nacional e problemas relacionados, como Samagra Shiksha e escolas do primeiro -ministro da Rising Indiana (PMR Shri) ecoassem na Câmara.

Embora possam ser esperados anúncios importantes do DMK dominante durante a próxima sessão da Assembléia, é provável que os partidos da oposição liderados pela AIADMK se destacem entre outros, a suposta deterioração da situação da lei e da ordem, crimes sexuais contra mulheres e crianças , Informado sobre o assédio das principais policiais da Mulher.

Um anúncio sobre o Magalir Urimai Thogai Pode -se esperar um programa, já que o principal vice -ministro Udhayanidhi Stalin anunciou recentemente que o programa seria expandido para beneficiar mais mulheres.