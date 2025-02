O orçamento equilibrado aceitou as propostas do governo do Rajastão, diz o Estado CM; A oposição reclama de negligência

O primeiro-ministro do Rajastão, Bhajan Lal Sharma, no sábado (1 de fevereiro de 2025) disse que o orçamento da União de 2025-26 havia apresentado um equilíbrio adequado de desenvolvimento econômico, inclusão social e proteção ambiental, enquanto tomava medidas importantes para fazer a visão de uma Índia desenvolvida . Sharma viu a transmissão ao vivo do orçamento em sua residência oficial aqui.

No entanto, o Congresso da oposição criticou o orçamento, dizendo que negligenciou projetos -chave no estado e ignorou questões como escassez de água, desemprego e crise agrária. O presidente do Comitê do Congresso de Pradesh, Govind Singh Domera, disse que Rajasthan foi discriminado mais uma vez e nem foi mencionado no orçamento.

Leia também | Um multiplicador de força realizará os sonhos e aspirações de 140 milhões de índios, diz o primeiro -ministro Modi

Sharma disse que o orçamento colocou o roteiro para um “desenvolvimento equilibrado”, enquanto a classe média recebeu grande alívio por meio de concessões de imposto de renda. Os agricultores receberam apoio financeiro e o setor de micro, pequenas e médias empresas (MSME) se fortaleceu através do impulso de crédito, disse ele.

“O governo de Rajastão apresentou propostas para estender a duração da missão Jal Jeevan, fornecendo assistência especial para reformas do setor de energia e proporcionando interesse ao Estado por investimento em capital, que foram aprovados no orçamento do sindicato”, disse Sharma. .

O chefe do PCC, o Sr. Dotasra, criticou o orçamento, descrevendo que era “injusto com o Rajastão”. Ele disse que não foi feito um anúncio para declarar o projeto do Rajastão Oriental (CPR) um projeto nacional, e os preços mínimos de apoio (MSP) para produtos agrícolas não foram mencionados. Ele disse que o orçamento se concentrou principalmente nos estados da pesquisa como Bihar e que ele havia ignorado problemas de pobreza e inflação.

O MLA do Congresso e o líder da oposição na Assembléia de Tika Ram Jully disse que o governo do BJP, que prometeu dobrar a renda dos agricultores até 2022, aumentou o limite do cartão de crédito Kisan para aumentar sua carga de sua carga de dívida. “Assim como um anúncio orçamentário foi feito para promover Makhana em Bihar, um anúncio semelhante poderia ter sido feito para a aquisição da maior colheita do Rajastão, o Millet, no MSP, que não foi feito”, disse Jully.