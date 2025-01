O Oscar 2025 mostrará a ‘beleza e resiliência’ de Los Angeles, nenhuma música ao vivo será apresentada

A cerimônia do Oscar de 2025 homenageará a “beleza e resiliência” de Los Angeles em meio à atual crise dos incêndios florestais.

A 97ª edição do Oscar acontecerá no domingo, 2 de março de 2025, com Conan O’Brien como anfitrião. As nomeações serão anunciadas amanhã de manhã, 23 de janeiro de 2025.

Por O repórter de HollywoodA Academia de Artes e Ciências Cinematográficas enviou uma carta aos seus membros informando-os como o Oscar abordará a atual crise de incêndios florestais que ocorre em Los Angeles.

“Honraremos Los Angeles como a cidade dos sonhos, mostrando sua beleza e resiliência, bem como seu papel como farol para cineastas e visionários criativos por mais de um século”, diz a carta, assinada pelo CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente, Janet Yang. , ler. “Refletiremos sobre os acontecimentos recentes e ao mesmo tempo destacaremos a força, a criatividade e o otimismo que definem Los Angeles e nossa indústria”.

Por que não haverá apresentações de músicas ao vivo no Oscar deste ano?

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também anunciou que não haverá apresentações ao vivo de músicas indicadas ao Oscar na cerimônia deste ano.

“Este ano, a inscrição na categoria de melhor música original deixará de ser apresentações ao vivo e se concentrará nos compositores”, diz a carta. “Celebraremos a arte deles por meio de reflexões pessoais das equipes que dão vida a essas músicas. Tudo isso e muito mais irão revelar as histórias e a inspiração por trás dos indicados deste ano.”

A carta observa ainda que “há muito mais reservado” para o espetáculo e que incluirá “momentos musicais poderosos que conectam a rica história do cinema ao seu futuro ousado e inspirador”.

Ele conclui: “Esperamos que você assista amanhã de manhã para assistir ao anúncio das nomeações e apreciemos muito seu compromisso contínuo com a Academia e nossa comunidade cinematográfica. “Juntos somos mais fortes.”