Uma velha, que estava recebendo tratamento para a suposta síndrome de Gullian Barre (GBS) no King George Hospital (KGH) morreu na segunda -feira (17 de fevereiro).

Renuka Mahanti, de sessenta e três, da vila de Mallividu, de L. Kota Mandal, no distrito de Vizianaram, foi admitida no General Medicine Block em 6 de fevereiro. Embora tenha sido admitida com sintomas suspeitos de ser da GBS, ela tinha diabetes e hipertensão. Eles lhe deram tratamento de acordo com os protocolos e sua condição melhorou sob supervisão médica.

Na segunda -feira de manhã, o superintendente de KGH P. Sivananda em rotinas na sala conheceu Renuka, que reclamou de dor no peito e de repente entrou em colapso. Ele foi imediatamente transferido para a UTI e deu atendimento médico rápido, mas não se recuperou. Um teste de ECG revelou que ele sofreu infarto do miocárdio e os esforços de médicos e enfermeiros para revivê -lo em vão.

“Ontem, ela falava normalmente e hoje, ela caiu bem na frente dos meus olhos, quando eu estava nas rondas da sala. É lamentável. Ela sofreu um ataque cardíaco agudo. A morte foi devido a ataque cardíaco agudo e ela não morreu de GBS ”, disse o Dr. Sivananda O hindu Segundas -feiras.