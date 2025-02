O padre de Michigan revogou a licença depois de imitar o gesto de Musk na cúpula pró-vida

Um padre de Michigan recebeu sua licença para a Igreja Católica Anglicana depois de imitar um gesto corporal cruzado que o bilionário tecnológico Elon Musk fez em um evento após a inauguração do presidente Trump, que os mesmos críticos caracterizaram como uma saudação fascista.

O almíscar durante um discurso colocou o braço direito no lado esquerdo do peito. Então ele estendeu o braço diretamente. Ele se virou e fez o mesmo novamente, dizendo “Meu coração está com você”.

O padre, Calvin Robinson, participou da cúpula nacional pró-vida em Washington, DC no mês passado. No final de seus comentários no evento de 25 de janeiro, ele imitou a saudação de Musk, que fez as rondas online.

A Igreja Católica Anglicana em comunicado disse na quarta -feira que “a licença de Robinson nesta igreja foi revogada” e condenou “a ideologia nazista e anti -semitismo em todas as suas formas”.

“Lord. Robinson foi avisado de que trolling on -line e outras ações semelhantes (no serviço esquerdo ou direito) são incompatíveis com uma vocação sacerdotal e disse -lhe para desistir”. escreveu. “Claramente, ele não revogou e, como tal, sua licença nesta igreja. Ele não está mais servindo como padre no ACC.

“E acreditamos que aqueles que imitam a saudação nazista, mesmo como uma piada ou troll, tentam seus oponentes, banalizam o horror do Holocausto e diminuem o sacrifício daqueles que lutaram contra seus autores”, continuou a igreja. “Tais ações são prejudiciais, divisivas e contrárias aos princípios da caridade cristã”.

Robinson defendeu seu gesto, dizendo que ele não é um simpatizante nazista e argumentou que estava simplesmente tirando sarro daqueles que acusaram Musk de ser um.

“Eu dei uma palestra em um evento pró-vida que parecia bom, tenho o prazer de ter contribuído para o que acho que é a mais importante das causas”. escreveu No Facebook. “O inimigo odeia que, é claro, e os ataques foram abundantes. Isso é bom e esperado”.

“A piada no final foi uma zombaria dos” liberais “histéricos que chamaram Elon Musk de nazista por mostrarem claramente ao público que seu coração estava com eles”, acrescentou Robinson. “O contexto é fundamental, mas às vezes as pessoas ignoram o contexto para confirmar seus próprios preconceitos. As pessoas veem o que querem ver.

Musk, que emergiu um fervoroso defensor de Trump, foi amplamente criticado pelo gesto de 20 de janeiro.

“Eu nunca imaginei que veríamos o dia em que parece ser uma saudação de Heil Hitler estaria por trás do selo presidencial”, disse o representante Jerry Nadler (DN.Y.) em resposta. “Este gesto no exterior não ocorre em nossa sociedade e pertence aos capítulos mais sombrios da história humana”.

A representante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) ecoou o sentimento, alegando que o ódio que os nazistas é uma parte “fundamental e definitiva” de ser americano.

“Se você é ótimo e quer defender os ‘Sieg Heils’ e os nazistas … O que você quer fazer, é sobre você”, disse ele. “Estou do lado oposto disso. Eu não estou com os nazistas.

Musk, no entanto, zombou das acusações. Outros defenderam sua moção, incluindo a Liga Anti-Difamação (ADL) e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Netanyahu escreveu na plataforma social X que Musk estava “sendo falsamente manchado” e elogiou o CEO da Tesla como “um grande amigo de Israel”.

