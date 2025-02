O painel da casa pede ao Ministério do Turismo para formular o SOP para completar oportunamente os projetos

Expressando a decepção pelo lento progresso de projetos importantes nos circuitos de turismo espiritual e, sob o esquema de Prashad, um comitê parlamentar pediu ao governo que desenvolvesse um “procedimento operacional padrão claro (SOP)” e obtenha autorizações e aprovações anteriores das autoridades relevantes Para completar o tempo em tempo hábil.

Os circuitos do turismo espiritual foram lançados pelo Ministério do Turismo sob seu esquema de ‘Darshan Swadesh’ para participar do turismo espiritual e religioso. O ‘rejuvenescimento da peregrinação e o impulso do aumento espiritual’ ou o esquema de Prasad se concentram no desenvolvimento e identificação de locais de peregrinação em toda a Índia para enriquecer a experiência do turismo religioso.

Leia também | 76 Projetos sancionados sob o Ministério do Turismo de Swadesh Darshan

O Comitê Parlamentar permanente de transporte, turismo e cultura disse que dos 23 circuitos espirituais, cinco ainda não foram concluídos a partir da qual dois circuitos em Kerala são deixados para trás.

Ele mencionou os dois circuitos de Kerala, o circuito de Sabarimala-Erumeli-Pampa-Sannidhanam e o circuito Sivagirisreenarayana Guru Ashram, ainda não foram concluídos. O trabalho começou no primeiro circuito em 2016-17, enquanto o segundo começou em 2018-19.

‘Falta de autorização’

Em um relatório apresentado no Lok Sabha na segunda-feira, o comitê, liderado pelo vice-JD (U) Sanjay Jha, disse que, na época das demandas por subsídios 2023-24, ele foi informado de que o motivo dos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos nos atrasos. Nesses dois circuitos de Kerala, ocorreu devido à falta de autorização das autoridades do templo.

“O comitê foi informado durante sua visita ao estudo a Kerala em setembro de 2023 de que a conclusão física dos dois projetos é de 76% e 51%, respectivamente”, o relatório acrescentou que foi decepcionante ver o lento progresso nesses projetos importantes que Tenha uma data de término objetiva de junho de 2023 e outubro de 2023, respectivamente.

“O Comitê recomenda que o ministério desenvolva um procedimento operacional padrão (SOP) de corte claro e obtenha autorizações e aprovações anteriores das autoridades relevantes para a conformidade futura no interesse da conclusão oportuna dos projetos”, afirmou.

O painel também observou que, sob o esquema de Prashad, lançado em 2014-15, apenas 21 projetos de 45 foram concluídos, o que certamente não é uma conquista significativa, mesmo levando em consideração os anos covid.

Ele solicitou que o ministério levasse em consideração os possíveis problemas e calibre a resposta apropriada no estágio de DPR, para que os projetos não permaneçam em estágios posteriores, causando tempo e custos invadidos.