O painel da Fox apóia a idéia de Trump no Monte Rushmore

Um grupo de participantes do painel no “exceto” do Fox News Channel expressou seu apoio à idéia de que o presidente Trump um dia é adicionado ao Monte Rushmore.

“Ei, se houver espaço lá, acho que seria ótimo”, disse o colaborador da Fox e ex -representante do Partido Republicano. Jason Chaffetz (Utah). “Acho que o que Donald Trump fez, e está em processo de fazer, é transformar os Estados Unidos da América e colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. E acho que os Estados Unidos amam, e acho que há um grande caso para isto”.

Kayleight McEnany, o único secretário de imprensa de Trump, concordou.

“Sim, isso me fascina porque isso seria uma doce ironia depois que o presidente Joe Biden interrompeu a exposição do Mount Rushmore Fireworks”, disse ele. Face, seria épico.

O segmento da Fox News era Primeiro destacado pela mídia.

Outros do painel sugeriram que o rosto de Trump fosse adicionado à moeda dos EUA ou outras instalações famosas em todo o país que têm o nome dele.

“Então, não sei se seria viável naquele momento, mas apoiar totalmente a mudança do aeroporto de Dulles depois do presidente Trump”, disse a colaboradora da Fox, Lisa Boothe. “Isso também faz muito sentido porque você tem Reagan aqui com o DCA, e há muitos paralelos entre os dois presidentes de herdar economias terríveis, instabilidade em todo o mundo e depois construir isso, resolvendo esses problemas e depois gastando toneladas de sucesso”.

Trump refletiu abertamente a possibilidade de seu rosto ser adicionado ao Monte Rushmore, dizendo que em 2019 ele “tem muito respeito” pelo monumento.

