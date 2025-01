O painel descarta a queixa contra o atraso no desembolso do prêmio da loteria

A Comissão de Disputas do Consumidor do Distrito de Ernakulam rejeitou uma queixa apresentada por um nativo de Kadungalloor perto de Aluva, alegando que ele não recebeu um prêmio de loteria a tempo devido ao atraso pela filial de Udyogmandal do Banco da Índia em Eloor em Eloor em Eloor . Encaminhe o bilhete da loteria para o endereço da loteria.

A ordem foi emitida pelo Presidente da Comissão de Binuu e o V. Ramachandran e TN Sreevidhia.

K. Asokan, que ganhou o terceiro prêmio de ₹ 10 lakh na loteria de choques de Natal de Natal 2020, alegou que as autoridades bancárias haviam encaminhado a loteria para o diretor de loterias de Kerala em Thiruanthapuram APS 151 dias a partir do depósito do depósito do Depósito do depósito da passagem. Ele alegou que havia uma deficiência no serviço oferecido pelo banco e que havia causado agonia mental. Ele também pediu à Comissão que emitisse pedidos pedindo ao banco que pagasse uma compensação por ₹ 5 lakh.

As autoridades bancárias informaram à Comissão que o ingresso não poderia ser enviado à filial principal em Thiruvananthapuram devido ao bloqueio triplo após a pandemia. O escritório da loteria também dedicou um tempo para processar o aplicativo. O demandante credenciou uma quantia de ₹ 10.000 ao demandante no conselho do zagueiro do povo bancário com base em sua queixa.

Na ordem datada de 28 de janeiro de 2025, a Comissão disse que não houve deficiência pelo banco, uma vez que o processo de aprovação e desembolso do prêmio foi adiado o dinheiro, uma vez que os documentos apresentados pelo demandante estavam incompletos. O diretor de loterias de Kerala havia credenciado o dinheiro elegível do prêmio ₹ 6,3 lakh após as deduções necessárias, dentro de 30 dias a partir da data de recebimento dos documentos necessários, disse ele.