O painel feminino do Arunachal reclama contra o YouTuber por comentários raciais

Depois de cinco de seu Ilk, o primeiro delas de “obscenidade” no programa ‘India’s Got Latent’, um YouTuber atraiu Flak por tirar sarro do nome e da identidade de um ator com sede em Arunachal Pradesh.

A Comissão Estadual de Mulheres do Estado de Arunachal Pradesh (APSCW) escreveu para a Comissão Nacional de Mulheres que buscam ações contra redes sociais Elishy Yadav por seus comentários “depreciativos e raciais” sobre Chum Darang, ator e finalista Bigg Boss 18.

“Seu comentário não apenas insulta a sra. Darang, mas para toda a sociedade feminina do nordeste da Índia. Seu comentário sobre as redes sociais manchou o Chum Darang em particular e as mulheres do nordeste em geral ”, disse o presidente da APSCW, Kenjum Pakam, na carta na segunda -feira (10 de fevereiro de 2025).

Exigindo o conhecimento de suo motu do comentário racial, a Comissão disse que os comentários objetáveis ​​dos influenciadores das redes sociais “criam uma sensação geral de medo e intimidação entre as mulheres do nordeste que perseguem seus sonhos na indústria cinematográfica de Bollywood, fazendo eles os tornam vulneráveis ​​e marginalizados.

Durante seu podcast com Rajat Dalal, Yadav zombou do nome da sra. Darang e seu elenco no filme Gangbai Kathiawadi. Ele disse que qualquer pessoa com mau gosto gostaria e que seu nome parecia vulgar.

Reagindo ao podcast na segunda -feira, a sra. Darang escreveu no Instagram: “Não respeitar a identidade e o nome de alguém não é” divertido “. e ódio.

Ela criticou o Sr. Yadav por menosprezar suas realizações. “O que é ainda mais decepcionante é que não era apenas o meu grupo étnico. Meu árduo trabalho e um filme apoiados por um visionário como Sanjay Leela Bhansali também foram pós -playerados ”, acrescentou.

A indignação do podcast de Yadav em Arunachal Pradesh coincidiu com a indignação contra cinco YouTubers e influenciadores sociais: Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh, apoia Mukhija, Ranveer Allahabadia e Samay Raina, para “promover obscenidade e participação na discussão sexual na discussão sexual e A discussão vulgar vulgar.

O primeiro -ministro de Assam, Biswa Sarma, que está em uma turnê de Cingapura para convidar os investidores para a vantagem da cúpula comercial de Assam 2.0 nos dias 25 e 26 de fevereiro, disse que o ramo de crimes da polícia estadual Guwahati registrou um caso contra as cinco seções relevantes de vários atos, incluindo a lei de representação indecente das mulheres (proibição) de 1986.