O painel KPCC pretende se concentrar em pesquisas de órgãos locais e muito mais

O comitê de assuntos políticos (PAC) do Comitê do Congresso de Kerala Pradesh (KPCC) se reuniu aqui no domingo, supostamente para inaugurar um foco fulminante entre as bases do partido na vitória das próximas eleições locais.

Segundo informações, o objectivo era identificar fraquezas organizacionais, incluindo a falta de comités de stand em alguns distritos locais, e garantir uma melhor coesão com os parceiros da aliança a nível distrital.

O PAC também teria ponderado a possibilidade de uma eleição suplementar no círculo eleitoral da Assembleia de Nilambur após a demissão do PV Anvar e as implicações políticas do seu resultado para as frentes opostas.

Um membro do partido disse que as frentes opostas dariam um peso significativo à votação parcial, dado o seu potencial para ser interpretado como um indicador do comportamento eleitoral de Kerala nas eleições para a Assembleia em 2026. Portanto, era importante que a Frente Democrática Unida tomasse o distrito eleitoral. da Frente Democrática de Esquerda. Ele indicou, portanto, que o PAC poderia ter uma visão benigna do pedido do Sr. Anvar para incluir o All India Trinamool Congress (TMC) na aliança da oposição.

Outra fonte do partido disse que o Congresso considerou a campanha eleitoral local como um ensaio geral para as eleições para a Assembleia em 2026. Portanto, o Congresso provavelmente se concentraria em vencer nos redutos da UDF, LDF e do BJP, em vez de simplesmente gerar apoio no que os círculos eleitorais da oposição considerados seguros.

Os líderes do Congresso também pareciam perfeitamente conscientes de que os resultados das eleições locais eram notoriamente difíceis de prever e muitas vezes dependiam de questões hiperlocais e estaduais.

O Congresso, portanto, quis calibrar campanhas específicas que tivessem repercussão junto dos eleitores e pôr de lado a “suposição” de que iriam varrer as sondagens locais.

Além disso, membros seniores do PAC alertaram que a especulação sobre a liderança do Partido Legislativo do Congresso (CLP) após as eleições suplementares para a Assembleia de 2026 poderia representar uma câmara dividida e não ser um bom presságio para as perspectivas da UDF.

Na semana passada, o secretário geral do Comitê do Congresso da Índia, KC Venugopal, reiterou que tais discussões não estavam na agenda do PAC.

O presidente do KPCC, K. Sudhakaran, o líder da oposição VD Satheesan, o convocador da UDF MM Hassan, o ex-presidente do KPCC VM Sudheeran, o secretário geral responsável pela AICC, Sr. Venugopal de Kerala, Deepadas Munshi, participaram da reunião. O convidado permanente do Comitê de Trabalho do Congresso, Ramesh Chennithala, participou da reunião online.