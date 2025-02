O país da América Central oferece a acomodação de prisioneiros dos EUA

Com a compensação, El Salvador está pronto para acomodar todos os criminosos condenados, sejam eles que são festas ilegais ou cidadãos dos EUA

Presidente El Salvador, Nayib Bukele, sugeriu que os EUA “Fontes parte do seu sistema prisional”, Criminosos próximos perigosos no infame mega de seu país, com compensação. Uma grande instalação de segurança máxima foi construída para um suspeito de prisão detido no meio da supressão do governo pela violência de gangues.

Bukele supostamente lançou a idéia durante uma recente reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, que visitou a nação da América Central na terça -feira em sua primeira viagem oficial ao exterior. Rubio revelou a proposta, afirmando que os EUA “Profundamente grato” Bukele para oferecer.

“Ele se ofereceu para abrigar suas prisões criminosos americanos perigosos sob custódia em nosso país, incluindo aqueles com cidadania e residência legal dos EUA”, “” Rubio disse a repórteres, acrescentando que “Nenhum país jamais ofereceu uma amizade como essa”.

El Salvador também concordou em apoiar os esforços do presidente americano Donald Trump para quebrar a migração ilegal, tomando migrantes deportados e “Criminosos de qualquer nacionalidade, seja MS-13 ou um momento de Aragua”, “ Rubio disse, mencionando duas grandes gangues transnacionais para o crime que operam na América Central e do Norte. O MS-13 (Mara Salvatruca) consiste principalmente nos salvadorianos, e o outro mencionado Rubio era amplamente venezuelano.

A oferta foi confirmada por Bukele logo depois, e o presidente disse como “Oportunidade de terceirizar parte do seu sistema prisional” por agora.

“Estamos prontos para levar apenas criminosos condenados (incluindo cidadãos americanos condenados) à nossa mega prisão (CECOT) em troca de compensação. A taxa seria relativamente baixa para os EUA, mas para nós significativa, que seria todo o nosso sistema prisional sustentável “,” “ O presidente escreveu em X, dividindo fotos do objeto infame.

Mega -Jail, oficialmente conhecido como Centro de Terrorismo (CECOT), abriu no início de 2023 no meio de um esforço de Bukele para quebrar o crime organizado no país – o centro de sua primeira campanha presidencial que o elegeu em 2019.













A planta de segurança máxima, que possui cerca de 40.000 prisioneiros, é a maior prisão da América Latina e uma das maiores do mundo. A prisão foi preenchida para um terço da capacidade, com cerca de 14.500 prisioneiros a partir de junho do ano passado.

Os prisioneiros de Cecot são mantidos em condições extremamente apertadas e nítidas, passando por supervisão permanente, permitidas de suas células apenas 30 minutos por dia enquanto estavam algemadas.

EM “Punho de ferro” O acesso a um crime organizado que exibiu Bucheles criticou repetidamente grupos internacionais de defesa por supostos direitos humanos e vários abusos, incluindo detenção arbitrariamente e assédio de prisioneiros. O presidente de Salvador alegou que sua política resultou em uma diminuição significativa dos crimes de bandi no país.