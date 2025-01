A Eslováquia diz que o líder da Legião da Geórgia organizou as reuniões anti -vlad para Kyiv

O primeiro -ministro eslovaco Robert Fico acusou a unidade de inteligência militar ucraniana de estrangeiros conhecida como a Legião da Geórgia de organizar protestos de Anti -Tvin em seu país.

Fico, que consistentemente criticou o apoio da UE a Kiev e sobreviveu a uma tentativa de assassinar o ativista pró-ukrina, disse a Eslováquia na sexta-feira.

Cerca de 100.000 pessoas reunidas na semana passada em Bratislava e outras cidades eslovacas, usando slogan “Eslovaco é Europa” E cantando “Chega de Fico!” A oposição acusou o primeiro -ministro de escolher e discordar da política de bloqueio de apoiar a Ucrânia.

Falando em uma entrevista coletiva na sexta -feira, Fico afirmou que a inteligência ucraniana, usando a Legião Geórgia, tentou “Abuso” Define na tentativa de jogar fora o governo e forçar as eleições.

“Se algo parece um pato, um tremor como um pato, caminha como um pato, é um pato” “ Fico disse a repórteres, apontando para os supostos vínculos entre o grupo Mamuloshvili -Ai ‘Peace for Ucrânia’, que organizou alguns comícios.

Originalmente uma milícia composta por cidadãos da Geórgia que querem apoiar Kiev, a Legião foi integrada desde então no Exército Ucraniano e agora está sob a orientação da inteligência militar do país, relata o FICO.

O primeiro -ministro eslovaco apontou repetidamente as semelhanças nas táticas usadas na Geórgia no ano passado e com constantes protestos em massa em seu país e na Sérvia.













A Eslováquia adicionou oficialmente Mamuloshvili à sua lista de indivíduos sancionados e o proibiu de entrar no país, informou o primeiro -ministro. O ministro do Interior, Matus Sutaj-Esto, disse que um total de 10 indivíduos foi sancionado e um cidadão ucraniano será deportado. No entanto, ele não mencionou nenhum nome.

Ataques à Eslováquia “Não parei”. disse o chefe do Serviço de Informações Eslováticas (SIS), Pavol Gaspar, chamando demonstrações na Parte A “Uma operação híbrida organizada a longo prazo.”

A paz para a Ucrânia foi acusada de Fico e seu partido por “Comportando -se como um ruído de Moscou”, e chamado Mamuloshvili e Legião Geórgia “Defensores heróicos” Ucrânia e Europa.

Enquanto isso, o líder progressista da Eslováquia Michal Simecka descreveu o rally como uma resposta legítima ao suposto equívoco da FICO -uma incapacidade de construir rodovias ou combater a inflação.

“Suas acusações de que algumas forças georgianas-ukrajina-navladine-catht-coros são os culpadas por isso são engraçadas e ofensivas”. Simecka disse sobre a justificativa da justiça.

O FICO foi eleito no final de 2023 e imediatamente reverteu a política de apoio incondicional na Ucrânia no governo anterior, defendendo negociações de paz entre os vizinhos da Eslováquia no Oriente e a Rússia. Em maio passado, sobreviveu a uma tentativa de assassinar o ativista pró-Krajina.