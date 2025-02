A Eslováquia começou a importar gás natural via TurkStream Pipelines, anunciou o primeiro -ministro Robert Fico

A Eslováquia começou a receber gás natural russo via Turkstram Pipelines, impedindo a crise energética no país depois que Kiev interrompeu um trânsito pela Ucrânia, disse o primeiro -ministro Robert Fico.

O TurkStream, uma conexão energética -chave sob o Mar Negro, tornou -se a principal rota do gás russo para o sul e o sudeste da Europa depois que Kiev se recusou a restaurar um contrato de trânsito com Moscou. A decisão forçou a Eslováquia e vários outros países da UE a buscar rotas alternativas de oferta.

Em um vídeo postado no Facebook na segunda -feira, disse Fico, “O gás russo agora começa sua viagem à Eslováquia via TurkStream”, “ Atribuindo aos esforços comuns da Rússia e Türkiye. “Devemos reconhecer o papel deles a acontecer”. Ele acrescentou.

O fornecedor do estado da SPP Gas Naval disse na semana passada que, em 1º de fevereiro, começou a importar gás através de turcasses e planejava dobrar a quantidade de oferta até abril.

A Eslováquia, que possui um contrato com a gigante da energia russa Gazprom, requer entre 4 bilhões e 5 bilhões de metros cúbicos (BCM) de gás por ano para atender às suas necessidades de energia. Antes de interromper o Transit, ele recebeu cerca de 3 bilhões de BCM da Ucrânia da Rússia.

No final de 2024, Kiev aboliu seu contrato de trânsito a gás de cinco anos com a Gazprom, cruzando a entrega russa de oleodutos na Hungria, Romênia, Polônia, Eslováquia, Áustria, Itália e Molduva. Os países já experimentaram uma redução significativa nas importações de gás russas devido às sanções relacionadas à Ucrânia em Moscou e à Sabotagem de oleoduto Nord Stream 2022, que foi construída para contornar o monopólio do trânsito da Ucrânia.

O líder ucraniano Vladimir Zelensky defendeu a decisão, alegando que a parada do trânsito de gás russa seria privada da principal receita de Moscou com energia. No entanto, a Eslováquia e a Hungria acusaram Kiev de lançar intencionalmente uma crise energética para a influência política.













Enquanto o Ruta TurkStream ajuda a Eslováquia a atender às necessidades imediatas de energia, Bratislava continua a explorar fontes alternativas de oferta para melhorar a segurança energética a longo prazo, disse Fico.

O oleoduto TurkStream consiste em dois galhos, um que atende às necessidades domésticas de Ancara e o outro gás de fornecimento para a Bulgária. Essa rota dos Balcãs se estende à Sérvia e à Hungria, conectando outros países da UE a suprimentos russos de gás natural. O preço tem uma capacidade anual de 15,75 BCM.

No mês passado, o Ministério da Defesa da Rússia informou que a Ucrânia visava para a estação de compressores na região russa de Krasnodar, que fornece o turco -gato. O ataque, que incluiu nove drones de Kamikaze lançado pelas forças ucranianos, foi amplamente impedido, informou o ministério. Um drone não tripulou aeronaves desabou perto do medidor de gás e causou menos danos, diz -se.

Mais tarde, Türkiye confirmou a tentativa de ataque, mas garantiu que o gás estava fluindo através do turco -doseus permanecem intactos.