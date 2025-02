O Papa Francisco não representa mais crises respiratórias, mas continua em estado crítico

Escritório Sveti See relatou que “as condições do papa Francisco permanecem críticas”, Embora ele pudesse descansar no domingo de manhã e ficar calmo.

Quando outro relatório sobre sua condição de saúde traz neste domingo, Ele foi enfatizado que não voltou a apresentar mais crises respiratórias, como as experimentadas no sábado.

Quanto à análise clínica adicional, Alguns descobriram o aparecimento de “insuficiência renal inicial leve, atualmente sob controle”, disse o escritório de pontificador.

Estudos sobre a concentração de um glóbulo vermelho mostraram que são estáveis.

“A terapia de alto fluxo continua através de canúlulos nasais. O Santo Padre permanece acordado e bem orientado. A complexidade do quadro clínico e precisa dar alguma força para a resposta, a previsão de permanecer reservada”, afirmou o relatório médico.

Apesar dos inconvenientes, O Papa Francisco participou de uma missa realizada no andar dez do hospital, onde estava a partir de 14 de fevereiro deste ano.

