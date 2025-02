O papa Francisco tem uma leve insuficiência renal: o que é?

(Nexstar)-Os médicos revelaram no domingo que os exames de sangue do Papa Francisco, o pontífice de 88 anos que são hospitalizados desde o dia dos namorados, depois de uma semana de uma semana de bronquite piorou, mostra a insuficiência renal precoce.

Todos os dias, aproximadamente 360 ​​pessoas nos EUA Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Considera -se que um paciente experimenta insuficiência renal se menos de 15 % do rim estiver “funcionando normalmente”, o Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas e Renais diz.

Algumas das análises de sangue do papa Francisco mostraram “insuficiência renal inicial”, mas os médicos disseram que ele estava sob controle. O Vaticano não forneceu detalhes sobre a condição do Papa Francisco ou que tratamento, se houvesse, ele estava recebendo por sua insuficiência renal.

As velas são vistas perto das fotos do Papa Francisco, fora da policlínica de Agostino Gemelli em Roma, domingo, 23 de fevereiro de 2025, onde o pontífice é hospitalizado desde 14 de fevereiro. (Foto/Gregorio Borgia)

Existem alguns sinais de alerta precoce de insuficiência renal: fadiga, náusea, vômito, confusão, dificuldade em concentrar, inchaço, mudança na frequência da urina, cólicas, pele seca e sabor dos alimentos de metal, mas podem passar despercebidos cedo, de acordo com o Cleveland Clínica.

Durante a insuficiência renal, um ou os dois rins de uma pessoa não funcionarão mais bem por conta própria, A Clínica Cleveland explica. Em alguns casos, a insuficiência renal é temporária e se desenvolve rapidamente. Em outros, pode ser uma condição de longo prazo que piora com o tempo.

Se a condição piorar, pode atingir a doença renal no estágio terminal ou na ESKD. Este estágio, de acordo com a Clínica de Cleveland, é mortal sem tratamento adequado. No entanto, os pacientes podem “ter uma boa qualidade de vida enquanto (eles) lidam com a insuficiência renal”.

Embora os médicos não tenham indicado o que poderia ter causado a insuficiência renal de Francisco, o Fundação Nacional Riñones Ele diz que diabetes e pressão alta compreendem aproximadamente dois terços dos casos. Outras causas potenciais incluem várias formas de dano renal e distúrbios genéticos.

Aqueles que sofrem de insuficiência renal podem ter um risco aumentado de sofrer doenças cardíacas, derrames e anemia, entre outras complicações. Francis desenvolveu anemia e, durante as transfusões de sangue no sábado, recebeu hematina, um tratamento projetado para aumentar o nível de hemoglobina em seu sangue, que por sua vez ajuda o sangue para transportar mais oxigênio. Os médicos relataram no domingo que a terapia foi benéfica.

A fundação nacional dos rins indica que a pressão alta, doenças cardíacas e derrames podem causar doenças renais e ocorrer como resultado.

Não há cura para insuficiência renal, mas planos de tratamento, medicamentos, planos alimentares e estilo de vida ativo podem ajudar aqueles que vivem com isso, o Instituto Nacional de Diabetes e doenças Digestivas e Renais. Explicar.

A expectativa de vida de alguém que experimenta insuficiência renal pode variar dependendo de “muitas coisas”, o Antecedentes renais americanos Diz, incluindo idade e plano de tratamento.

O Vaticano descreveu Francis como permanecendo em estado crítico, mas alerta e “bem orientado” no domingo, acrescentando que ele participou da missa. Ele também não havia experimentado mais crises respiratórias desde o sábado à noite, mas ainda recebeu altos fluxos complementares de oxigênio.

“A complexidade do panorama clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas forneçam alguns comentários, ditam que o prognóstico permanece protegido”, concluiu os médicos de Francis.

A Associated Press contribuiu para este relatório.

