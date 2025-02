O papa hospitalizou a bronquite em Gemelli, "Condições discretas, leve mudança de febre"

O papa chegou à policlínica gemelli E isso fará várias investigações. Dos recursos próximos ao seu acompanhamento, que está com ele no hospital, não é excluído Hospitalização por até cinco dias.

“Após a hospitalização do Papa Francisco, a audiência do aniversário foi cancelada em 15 de fevereiro de amanhã; A missa sagrada sobre o Jubileu dos Artistas e a Cultura Mundial, no domingo, 16 de fevereiro, será o cardeal José Tolententino de Mendonça, prefeito de dicastery para cultura e educação, presidindo sua eminência, enquanto os artistas agendados para segunda -feira em Cinecittà é abolido devido à incapacidade de Papa de participar dele. ”

O relatório da hospitalização papal de 88 anos foi fornecida pela Sala de Imprensa do Vaticano: “Esta manhã, no final da audiência, o Papa Francisco admitiu a Agostino Gemelli para algumas investigações de diagnóstico necessárias e continua no hospital e continua o hospital e Continue o hospital, continue o hospital, continue o hospital, continue o hospital e continue o hospital e continue o hospital e continue no hospital de cuidados com bronquite. Após a manhã de trabalho e audiência na Casa Santa Marta, o papa decidiu hospitalizar Gemelli por bronquite.

A última hospitalização do Papa Francisco no Hospital Gemelli em Roma remonta a junho de 2023 para intervenção no intestino. Em novembro de 2023 e em fevereiro de 2024, no entanto, foi ao hospital para inspeções diárias.

Vídeo O papa interrompe a leitura: “Eu ainda tenho bronquite”

Depois de um leve desfile de carros que o levaram a Agostino Gemelli nesta manhã de uma “maneira um tanto improvisada” como fonte de escolta próxima Francesco, ele continua a chegada de carros no hospital no triunfante.

Um colaborador Francesco retirou várias sacolas e componentes do carro, possivelmente também contendo documentos de saúde ou de trabalho.

O equipamento de segurança dentro do hospital é muito leve, com um pouco de gendarma, que estações em pisos diferentes e, claro, o cabo de segurança ao redor do papa de toda a sala branca.

O papa tem uma infecção pelas vias aéreas



“O Santo Padre, que assistiu ao grão de bronquite nos dias de hoje, realizou uma investigação especializada e iniciou a terapia de medicamentos hospitalares. Os primeiros testes realizados mostram a infecção das vias aéreas. As condições clínicas são discretas; Ele tem uma ligeira mudança na febre ”. Foi relatado à imprensa do Vaticano.

Reprodução reservada © Copyright ANSA