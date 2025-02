O papa passou uma noite tranquila, continua as terapias

O papa passou uma “noite calma”, compatível com uma imagem clínica, para a qual ele foi hospitalizado ontem em Gemelli Policlinic em Roma. É isso que você aprende com mais fontes do Vaticano; Todos eles garantem a saúde da saúde do papa.

Em princípio, ele relata vários recursos, o papa alcançou Gemelli muito extenuante ontem por causa dos problemas respiratórios associados ao excedente do muco; Obviamente, o cuidado contra a bronquite doméstica não deu os resultados esperados. Em vez disso, há otimismo para a nova terapia, que começou ontem, imediatamente após a investigação e a certificação de que o papa sofre de infecção no trato respiratório.

O papa Francisco, hospitalizado em Gemelli Policinico, “passou uma noite tranquila e dormiu bem. Ele tomou café da manhã e leu alguns jornais ”. Isso foi anunciado pelo diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, e acrescentou que “as investigações e a terapia continuam”.

O papa nomeia o presidente do presidente da irmã Petrini



O papa nomeou, desde 1º de março de 2025, presidente da Comissão Pontifífica do Estado da Cidade do Vaticano, bem como o presidente do governador, irmã de Raffaella Petrini, o secretário geral do mesmo governador. Isso foi comunicado à sala de imprensa do Vaticano; O papa anunciou que ele concordaria em uma recente entrevista na televisão.

