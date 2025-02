O papa tem pneumonia bilateral, a imagem permanece complexa. Mas está de bom humor

O Papa Francisco, hospitalizado em Gemelli desde a sexta -feira passada, sofre de “pneumonia bilateral” e suas condições clínicas “ainda representam uma estrutura complexa”. É isso que o diretor da sala de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni, com base em testes de laboratório e na radiografia do papa de peito, disse esta noite e, assim, descreveu um roteiro que não pode se preocupar.

“As infecções polimicrobianas surgem da bronquiectasia e da bronquite asmatiforme e que exigiam o uso de antibioticoterapia cortisônica, o tratamento terapêutico é mais complexo”, foi explicado aos jornalistas. “Verificando o controle sobre o controle que o Santo Padre foi submetido a esta tardeprescrito pela equipe do Vaticano e pela equipe médica, um dos policlínicos ‘A. Gêmeos’, mostrou o início da pneumonia bilateral que exigia outra terapia medicamentosa ”, Foi adicionado.

No entanto, o Papa Francis “tem um bom humor”. Hoje, o papa recebeu a Eucaristia e durante o dia alternou o restante dos textos de oração e leitura. “Obrigado pela proximidade que eles sentem no momento, e pedimos uma alma agradecida que continuaremos orando por isso”, disse Bruni.

O banho frio desta noite chegou após a quarta noite em Francesco, Policelinico, Gemelli de uma maneira tranquila e depois esperou o dia todo por novas informações médicas.

Em suma, não estamos mais falando sobre “infecção polimorrobiana do trato respiratório”, mas o que Pneumonia bilateral, certamente alarmante para um resfriador de 88 anos e já sobrecarregado com a saúde complicada. E pelo menos está confirmado que a hospitalização do papa em Gemelli não será curta. Por esse motivo, todas as obrigações foram removidas da audiência geral de amanhã e para o domingo, quando celebrará a missa para o jubileu do arcebispo Rino Fisichell, o DiCasters prevê para a evangelização e o santo do papa, que o papa Também delegado pelas ordens previstas dos novos diáconos.

Ainda não se sabe se e como Francesco realizará o domingo Angelus: domingo passado, o texto foi escrito e depois expandido. Mas o papa sempre chamou de “bom humor” por aqueles que ao seu lado, exceto “descanso absoluto” O fato de ele ter sido prescrito não negligencia seus hábitos: ontem à noite, por exemplo, por uma hora de jantar, não pôde chamar a paróquia da Sagrada Família em Gaza, porque ele faz um mês para se aproximar dele à sua proximidade.

Ele também continua as tarefas do governo de seu governo, às vezes espinhosas. E são seus secretários que sujam seu quarto no décimo andar de Gemelli, com documentos que ele deve consultar. Além de enviar a mensagem da Faculdade Teológica de Triveto no 20º aniversário da Fundação e, na inauguração do ano acadêmico, ele aceitou a renúncia do governo pastoral da diocese em Baie -comeau, Canadá, introduzido por Monsign Jean – Perre Blis e o bispo nomeado do padre Pierre Charland.

